JPEX加密貨幣涉違法吸金 陳零九列被告檢轉偵字案
加密貨幣交易所「JPEX」爆發出金爭議，歌手陳零九日前擔任JPEX台灣區代言人，上個月曾以證人身分出庭，日前有受害人對陳零九提告，檢方已將案件轉為偵字案偵辦，將陳零九列為偵字案被告。
JPEX官網顯示，JPEX數字資產平台是一間持牌並受認可的數字資產及虛擬貨幣平台，提供泰達幣、比特幣及以太幣等加密貨幣買賣服務。
此外，JPEX在台灣設有辦公室，但未辦理分公司登記，投資人檢舉投訴，JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀、劉、牛等人，今年6月起透過JPEX涉嫌在台吸金，調查局及金管會皆有接獲檢舉，由北檢指揮偵辦。
北檢於本月8日就JPEX在台業務單位9路搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張東穎等4人，訊後，依涉犯銀行法、洗錢等罪犯罪嫌疑重大，將張東穎、施瑀聲押禁見，台北地院審理，裁定張以150萬元交保、限制住居、出境、出海，施則以50萬元交保。
陳零九曾表示，自己有投資，而且損失了15%，檢調單位10月間曾以證人身分約談陳零九後請回。日前，有受害人對陳零九提出告訴，檢方收案後，北檢已將陳零九列為偵字案的被告。
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