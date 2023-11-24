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扯！辯僅喝一口酒測超標0.44 高雄累犯女臉紅改口是「整瓶」酒

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄40歲黃姓女子今年才因酒駕遭警法辦，前晚7時許，黃女行經旗津三路時，因明顯行車不穩再遭警盤查，渾身酒氣的黃女被警要求酒測，她隨即向警方說，1小時前喝了一口藥酒；而呼氣一測，數值竟高達每公升0.44毫克，黃女才坦白是喝一整瓶藥酒，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局表示，黃女遭盤查時，一開始故作鎮定「否認」飲酒，但她騎車不穩又滿臉通紅，一靠近，還散發濃厚酒味。

「怎麼每次都遇到你們。」黃女心不甘情不願配合吹測酒精檢測棒，果然出現反應，她神情開始顯得慌張，改口供稱「僅喝一口保力達。」

在接受吹氣酒測後，數值立馬打臉她「嚇死人！」連黃女自己也驚呼，高達0.44MG/L，遠超過法定標準值0.25MG/L，觸犯公共危險罪。

「不是一口保力達，是一瓶！」黃女被警帶回派出所後甫坦言，酒測儀沒故障。全案經警訊後，依公共危險罪移送雄檢偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄旗津黃姓女子飲酒上路遭警攔查酒測。記者古和純／翻攝
高雄旗津黃姓女子飲酒上路遭警攔查酒測。記者古和純／翻攝
高雄旗津黃姓女子飲酒上路遭警攔查酒測。記者古和純／翻攝
高雄旗津黃姓女子飲酒上路遭警攔查酒測。記者古和純／翻攝

酒駕

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