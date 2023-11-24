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獸父每周3次揉胸猥褻國中女達52次 法院審理中卻死了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園林姓男子自4年前起，就對當時就讀國中1年級的女兒伸狼爪，除了外派至東部駐廠期間外，以每周3次頻率強行對女兒親吻、揉胸、上下其手多達52次，少女隱忍到前年11月間向友人哭訴，事件才曝光，桃園地檢署去年底將林男依對未滿14歲男女為猥褻行為的加重強制猥褻罪嫌起訴，案經桃園地院審理中，上月中林男曾出庭應訊，卻在本月初因故死亡，審判長諭知公訴不受理。

根據起訴內容指出，林姓男子犯案當時，明知就讀國中的女兒是未滿14歲的少女，竟然在女兒滿13歲生日前的2019至2020年４月間，除了被外派至花蓮駐廠工作的期間，其餘皆在中壢區的住處內，以每周至少3次的頻率，親吻女兒的唇部、頸部、大腿、肚子等處，並伸手撫摸女兒的胸部、大腿及私密處，不顧少女推開抗拒，仍以違反少女意願對她強制猥褻多達42次。

林姓男子又於女兒滿14歲起的前年4月至11月10日期間，持續於中壢區住處，以違反少女意願，不顧她多次大喊「不要」，企圖逃離現場躲避狼爪，仍強行拉住她親吻、撫摸臉部、胸部、腹部等處，以此方式對女兒猥褻得逞總計至少10次。

法院判決指出，林姓被告因違反家暴妨害性自主案件，經檢察官去年提起公訴，這件案子於今年5月30日送到法院審理，歷經準備、調查等庭，上個月18日還曾開庭審理，詎料，林姓被告於本月3日因故死亡，按被告死亡者，依法應諭知公訴不受理之判決。

桃園林姓男子涉嫌對國中女兒伸狼爪，揉胸親吻猥褻多達52次，案經桃園地院審理中，詎料，林男本月初因故死亡，審判長諭知公訴不受理判決。示意圖／本報資料照片
桃園林姓男子涉嫌對國中女兒伸狼爪，揉胸親吻猥褻多達52次，案經桃園地院審理中，詎料，林男本月初因故死亡，審判長諭知公訴不受理判決。示意圖／本報資料照片

猥褻 桃園

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