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台南雙警命案 凶手一審判2死刑

聯合報／ 記者邵心杰黃宣翰／台南報導

台南地院指出，林信吾購刀時起，即預設要以利刃與他人一決生死之意，且依他犯案情節及砍殺手法，均可認定他殺害兩名員警手段實屬「情節最重大之罪」。圖／本報資料照
台南地院指出，林信吾購刀時起，即預設要以利刃與他人一決生死之意，且依他犯案情節及砍殺手法，均可認定他殺害兩名員警手段實屬「情節最重大之罪」。圖／本報資料照
台南市警局警員凃明誠、曹瑞傑去年追捕竊車嫌犯時，遭外役監逃犯林信吾持刀砍殺身亡，台南地院一審審理認定，林殺意堅定，手段凶殘且毫無人性，對社會大眾及被害人家屬影響深遠，考量林存有高度再犯可能性，且難以期待有再社會化可能，昨天依強盜殺人等罪判處兩個死刑，褫奪公權終身。

林信吾去年八月廿二日凌晨帶彈簧刀及空氣槍，在台南市赤崁街偷機車，凃明誠、曹瑞傑獲報展開搜尋，同日上午在安南區台江大道附近，由凃先下車進入附近草叢找到失竊機車，同時通報曹竊車已尋獲，此時躲在墓厝後方的林聽到凃、曹對話，拿彈簧刀砍凃十七刀，再奪取警用槍彈，待曹駕車趕抵，又持槍朝警車開六槍。

曹瑞傑從警車脫困後，趨前查看凃明誠傷勢，林信吾此時再持彈簧刀砍殺曹瑞傑卅八刀，最終兩警傷重送醫不治。林信吾律師團主張，林有重度酒精使用障礙症，導致其辨識其行為違法或依其辨識而行為能力明顯減損。

法院認為，林信吾與員警搏鬥過程中，短時間造成兩位員警喪命，犯案時辨識現場能力、意志行為控制能力，均與一般人無異。且林案發後還在現場搜尋槍彈、冷靜清洗血跡，再輾轉搭乘不同交通工具逃亡，並無辨識能力缺損或降低情形。

台南地院指出，林信吾購刀時，即預設要以利刃與他人一決生死，依犯案情節及砍殺手法，可認定殺害兩名員警手段屬情節最重大之罪，他犯後雖坦承犯行，但僅消極認錯，未盡力填補被害人家屬損害，難期待有再社會化可能。

凃明誠二姊說，她相信台灣是法治社會，審判結果與後續執行，不會受外力有所偏離，正確的事情或許困難，但總需要開始，「我們活著的人就是關注後續執行的過程」。曹瑞傑的叔叔說，這結果不是理所當然，而是一定會是這個判決，「我們兩家拒絕林信吾道歉，林必須為他的行為負責」。他希望這個判決一直延續下去，「這個判決不是遲來的公平，而是一定的正義」。

林信吾 台南 警車 死刑

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