新聞眼／一審判死刑 二、三審埋單嗎？

台南市警員凃明誠、曹瑞傑去年追捕竊車，卻遭外役監逃犯林信吾（中）亂刀砍死，法院認為林手段凶殘且毫無人性，難期待有再社會化可能，昨天判處兩個死刑。圖／讀者提供 台南市警員凃明誠、曹瑞傑遭外役監受刑人林信吾刺殺身亡，一審「不意外」判處林男死刑，但二、三審果然會埋單嗎？為追查逃妻下落的男子沈文賓，溺殺無辜的檳榔攤男女店員，二○二○年遭最高法院判死定讞，之後最高院未再判過死刑，甚至還將死刑犯自為改判為無期徒刑，現今實務想真判死難若登天，法務部也長達三年七個月未執行死刑，形同實質廢死。

凃明誠、曹瑞傑分別遭砍殺十七、卅八刀，凶手的殘虐一般人絕對無法忍受，台南地院宣判後，被害家屬期盼「死刑判決一直延續下去」，但依現今司法實務，二、三審之間可能又要上訴、撤銷發回、更審的循環，可能等到林信吾依法無法再延押，最高法院再來「自為改判」，這樣的招數，國人已經厭煩。

家暴男子沈文賓為查逃妻下落，與弟弟沈文夏到妻舅經營的檳榔攤，押走妻舅的潘姓女友及呂姓男鄰居，拷問後溺殺棄屍。沈文賓從一審到更四審，六次被判死，最高法院於二○二○年三月駁回上訴確定，之後最高院再也沒判過死刑。

湯景華因故與餐廳老闆口角，湯不滿翁姓顧客勸架，二○一六年縱火燒翁家，害翁家六名親人罹難，翁因當兵躲過一劫，湯四度被判處死刑。二○二一年最高法院以湯是「對著機車縱火」為由，非直接故意殺人，自為改判無期徒刑，引發非議。

此號判決成為諸多死刑犯的「保命符」，只要攀到「不確定故意」就有機會活命，如在出租公寓放火害死九命的男子李國輝，也因「想殺的人沒死」非屬情節最重大之罪，更三審改判無期徒刑後定讞。

一審判死刑「沒有壓力」，往往還獲得被害家屬感念，但案件會上訴，最高法院「不判死」的法官比比皆是，可從矯正教化可能、精神疾病等各種理由來替被告想出求生之道，被害人家屬在乎的應報根本不在「盤點」清單。

沈文賓案定讞隔天，縱火燒死六名親友的死囚翁仁賢伏法，距今已過三年七個月，待執行的死囚還有卅八名。死囚與廢死團體以聲請釋憲、再審等手段拖延，例如將富商撕票的凶手黃春棋，早在廿三年前就被判死刑定讞。法院不判死，已判死的法務部又不執行，是當今司法生態。

法務部訂有「執行死刑規則」，其中「聲請大法官解釋尚未終結者，不得執行死刑」的規定宛如是「破口」，但執行死刑規則的母法是監獄行刑法，該法僅規定死刑的方式、限制、程序及相關事項由法務部訂定，並非授權法務部「不執行死刑」。

當公權力違逆民意，政府卻還奢望司法公信力、信賴度能提升，無異緣木求魚，司法為何總能成為選舉各陣營攻擊或「消費」的目標，答案執政者難道看不出來？