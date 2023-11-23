涉性騷改派司法事務官 陳鴻斌想保法官身分退休興訟獲一線生機

前法官陳鴻斌被控性騷女助理，職務法庭從免除法官職務，轉任法官以外職務的懲戒處分改輕判罰款，監察院提再審，陳又被免職，司法院將陳派為台北地院司法事務官。陳提行政訴訟但敗訴，陳上訴，最高行政法院認為台北高等行政法院未給雙方充分辯論、陳述意見，也沒說明理由，今廢棄、發回北高行更審。

陳鴻斌已婚，他被控自2012年11月起，以「祈禱、感動」等藉口，對女法官助理握手、擁抱，還表示若有他的支持，續聘應無問題；女方為續聘，多以討好態度回應。陳在助理續聘審核會議前一天，稱妻子帶女兒回娘家，邀女助理到政治大學河堤散步，女助理遭強吻，嚇著說「這是只有我男朋友才可以對我做的」。她事後在臉書抒發心情，同事向法院反映才東窗事發。

陳遭監察院彈劾，職務法庭認定陳的行為損害法官職位尊嚴、司法形象，2016年10月17日判判免除他法官職務、轉任法官以外職務。陳提再審，職務法庭在2018年3月8日改判罰月俸給總額1年（約216萬）。司法院以「2018年4月12日函」撤銷人事派令。

罰款引發爭議，民間團體紛紛陳情，監察院2018年4月17日提出13項必須再審理由聲請再審，職務法庭2019年2月再判原判決廢棄，維持免除法官職務。

職務法庭判免除陳的法官職務，對退休金影響很大，陳聲請再審，職務法庭2019年2月14日駁回。司法院據第二次再審判決意旨，恢復人事派令效力，派陳任北院司法事務官。陳不服，提起行政訴訟。

北高行認為司法事務官辦理非審判核心事務，適合陳鴻斌，職務安排沒有問題，因職務法庭第一次再審判決，將懲戒處分判決廢棄，改為罰款，第二次再審判決又將第一次再審判決廢棄，並駁回陳鴻斌再審之訴。司法院基於懲戒處分內容的變更，先以「2018年4月12日函」撤銷人事派令，再以原處分撤銷「2018年4月12日函」，回復人事派令將陳鴻彬調派為北司法事務官有據。

最高行政法院質疑，司法院據第二次再審判決意旨，以原處分（2019年3月13日函）將2018年4月12日函註銷，恢復人事派令的效力，但原處分作成的規範依據是什麼？相關疑點未釐清，也沒給雙方充分辯論及陳述意見的機會，判決理由不備。