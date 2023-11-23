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前法官陳鴻斌不服派任事務官案 二審發回更審

中央社／ 台北23日電

前法官陳鴻斌不服遭派任台北地院司法事務官而興訟，一審判決陳鴻斌敗訴。二審今天認為司法院108年3月的人事派令處分是否合法有待調查，廢棄原判決發回更審。

全案緣於，前法官陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭於民國105年10月17日判決「免除法官職務，轉任法官以外職務」懲戒處分，司法院於同年10月20日做出人事派令，派陳鴻斌出任台北地方法院司法事務官，並自懲戒處分判決宣示日（即同年10月17日）生效。陳鴻斌申請自願退休，於同年10月25日生效。

判決指出，陳鴻斌不服懲戒處分提再審，職務法庭於107年3月8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。司法院107年4月撤銷人事派令。

判決指出，監察院不服改判罰款的懲戒處分，提起再審，職務法庭108年2月再判決原判決廢棄，維持「免除法官職務，轉任法官以外職務」懲戒處分確定，陳鴻斌不服提再審遭駁回。司法院108年3月作出處分，回復原本的人事派令（陳鴻斌任台北地院司法事務官）。

陳鴻斌不服108年3月的處分，提起行政訴訟，一審台北高等行政法院判決陳鴻斌敗訴，陳鴻斌提上訴，二審由最高行政法院審理，今天判決廢棄原判決，發回台北高等行政法院更審。

二審指出，司法院108年3月將107年函註銷，恢復人事派令（105年10月20日派陳鴻斌任台北地院司法事務官）的效力，其作成處分的依據為何，攸關108年3月的處分合法性判斷，為本件重要待調查事項。

二審指出，原審本應依職權予以闡明並調查釐清，給予兩造充分辯論及陳述意見的機會，原審未予調查釐清，也未說明理由，原判決有判決不備理由的違法。

司法院 監察院 台幣

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