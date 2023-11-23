長照公司老闆疑積欠薪資挨告 未出庭被通緝4年躲醫院當看護

宋姓女子從事長期照護工作，經營健康管理顧問公司，疑經營不善、積欠員工薪資爆發糾紛，遭控傷害、詐欺等罪，4年來均未出庭，遭全台4處地檢署通緝。士林警分局獲報，宋女通緝期間躲在醫院當看護，日前將其逮捕歸案。

警方指出，61歲宋姓女子因台灣邁入高齡化社會，經營健康管理顧問中心，提供長照服務，包含居家全日照護、護理師、線上醫師、復健師、居家衛教等，強調聘請具有三年以上經驗的員工，且持有良民證的照顧服務員，但因經營不善積欠多名員工薪資，爆發糾紛挨告傷害、詐欺等罪。

宋女從2019年起屢傳不到庭，遭桃園地檢、新北地檢、台中地檢及台北地檢等4處通緝。士林警方日前獲報，宋女躲避查緝時，都在醫院從事老本行，從事看護工作。蘭雅派出所警員謝旻君、洪晨瑋及張簡如慧等人到場表明身分，逮捕宋女歸案。