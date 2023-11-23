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27人遭染指最小10歲！國道警官專淫少年還錄影 二審下場曝光

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27人遭染指最小10歲！國道警官專淫少年還錄影 二審下場曝光

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國道警察局第九大隊前警務員鄭羽翔，透過網路結識並性侵少年，27人受害，台灣高等法院今判他8年4月徒刑與5月得易服社會勞動之刑。示意圖（圖中人物與新聞無關）／本報資料照
國道警察局第九大隊前警務員鄭羽翔，透過網路結識並性侵少年，27人受害，台灣高等法院今判他8年4月徒刑與5月得易服社會勞動之刑。示意圖（圖中人物與新聞無關）／本報資料照
國道警察局第九大隊前警務員鄭羽翔，透過網路結識並性侵少年，27人受害，檢方2波依加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，併案審理；台北地院判鄭9年徒刑，另判6月得易服社會勞動之刑。鄭和檢方皆上訴，台灣高等法院今改判8年4月徒刑與5月得易服社會勞動之刑。

事件曝光後，國道警察局認為鄭影響警譽，考績委員會決議將鄭記2大過免職。

檢警調查，鄭羽翔2022年9月初透過網路交友，將一名15歲少年帶至台北市中正區某處公廁性侵，檢警獲報後根據被害人家屬指述，將鄭拘提到案。鄭承認與少年發生性關係，但否認性侵，不過檢警在鄭的電腦內發現有十多名穿國中制服少年的猥褻影像，2022年11月依加重強制性交罪、兒少性剝削防制條例將鄭起訴。檢方繼續追查，再發現還有其他少年也遭染指，追加起訴鄭的罪行，聲請北院併案審理。

高院審理後，認為鄭羽翔犯刑法對於未滿14歲之男子為性交罪、兒童及少年性剝削防制條例公務員拍攝少年之性影像罪等，被害人共有27人，因一審對部分被害人的年齡認定錯誤，且鄭是警察，應依兒少性剝削條例加重其刑，而一些被害人後來與鄭和解，量刑基礎有變動，因此撤銷改判。

高院認為鄭羽翔擔任警察，有相當的智識和社會閱歷，對相關法律知之甚詳，卻無法克制私慾，經由網路與被害人結識、見面後再和他們性交、拍攝性愛片，被害人數眾多、犯案次數頻繁，嚴重影響被害人身心發展。審酌鄭對多數犯行都認罪，且與部分被害人達成和解，因此改判刑8年4月，另判5月得易服社會勞動之刑。

檢察官就一審鄭對一名少年的行為判無罪提上訴，高院認為檢方的證據不足，此部分仍維持無罪。

警察 網路 性侵

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