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總統大選投票剩52天 警署長指示新北警嚴查賭盤及賄選

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

距離總統大選投票日只剩下52天，為維護選前治安狀況、防範幫派槍械暴力危害與防制選舉賭盤，警政署長黃明昭今天上午前往新北市警局召開選舉查察工作會議，頒發破案慰勉金、選舉工作慰問金以表揚近期偵破幫派、詐欺、毒品、重大刑案之有功人員，同時期勉新北警持續強化打擊犯罪力道，落實治安維護工作。

新北市警局表示，在今年警政署舉辦掃黑專案行動中，新北警局共查緝治平專案46件，成員331人，在執行5次打擊詐欺專案行動中，也查獲詐欺集團104件136人，查扣不法所得1億400餘萬元。針對不法幫派分子依附或經營行業，實施第三方警政予以剷除，以斷絕幫派金流。

另外新北市是全國最大票倉，為確保各項選務工作安全平順，新北警在選前各項專案行動，也將秉持「行政中立、依法行政」原則，透過縝密勤務部署及整合團隊力量，積極打擊賄選、暴力及網路假訊息等不法行為，順利完成本次選舉治安維護及查賄工作。

警政署長黃明昭於會中指示，為使本次選舉順利進行，除必須強化選舉期間候選人人身及競選活動安全維護外，同時應注意投開票所秩序及干擾投票案件應變處置，提高有效賄選情資布建及查察，並配合全國同步掃蕩及淨化選前社會治安，防範幫派槍械暴力危害與防制選舉賭盤，於選舉期間嚴守行政中立及落實風紀要求，展現強力執法遏止暴徒挑戰公權力，另外也要嚴防組織幫派透過不法勢力等方式介入影響選情，確保本次選舉能平和順利。

署長黃明昭頒發慰問金給新北警局長廖訓誠。記者黃子騰／翻攝
署長黃明昭頒發慰問金給新北警局長廖訓誠。記者黃子騰／翻攝
警政署長黃明昭與破案有功分局人員合影。記者黃子騰／翻攝
警政署長黃明昭與破案有功分局人員合影。記者黃子騰／翻攝

總統大選

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