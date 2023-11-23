高雄里長選舉母子行賄「1票3000元」 二審判決出爐
高雄去年村里長選舉，茂林區多納里趙姓里長候選人與其母莊姓女子，以1票3000元價金賄賂選民，今年6月橋頭地方法院一審宣判趙、莊二人各2年徒刑，褫奪公權4年；今天上午高雄高分院判決出爐，雖駁回上訴，但各判緩刑5年，趙需上繳國庫30萬元，莊女20萬元。
判決指出，趙、莊二人於去年10月中旬、11月6日、11月26日，接續交付各3000元現金，賄賂盧女、蘇女、方女等選民，以此價金約定在里長選舉日當天，投票支持趙姓被告。
去年11月下旬，橋頭地檢署責成高雄市調查處、六龜警分局及地檢署查賄專責隊等，針對趙姓里長候選人賄選案，搜索傳喚21人到案說明，檢方依違反選罷法起訴趙、莊母子，橋頭地院判處二人各2年徒刑，褫奪公權4年。二人趙、莊不服上訴高分院，請求從輕量刑。
高高分今天宣判，駁回上訴，而趙、莊二人一時失慮犯行，當知所警惕，判二人緩刑5年，並須上繳國庫罰金。
由於，被告莊女已年逾70歲，健康狀況不佳，高高分合議庭審酌，依二人陳情書狀、診斷證明、鄰里感謝狀等資料，認二人在鄉里間形象尚佳，若加以督促告誡及褫奪公權宣告，足以警惕，無再犯同罪之虞，並均諭知緩刑5 年，以勵自新。
復審酌，莊、趙犯罪對地方選風侵害不輕，依兩人身體狀況及家庭經濟能力，命趙男應向國庫支付30萬元，並應向指定機構或團體提供120小時義務勞務，及法治教育2場次。莊女應向國庫支付20萬元，及接受法治教育2場次，另均併予宣告於緩刑期間付保護管束。
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