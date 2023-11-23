用虛擬身分證搶13張火車票 新竹男遭判刑3月不予緩刑

新竹陳姓男子為順利搶訂火車票，竟以A開頭虛擬身分證號，半年內向台鐵公司連訂13張火車票。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影 新竹陳姓男子為順利搶訂火車票，竟以A開頭虛擬身分證號，半年內向台鐵公司連訂13張火車票，再以信用卡線上刷卡付費購得12張車票。陳男到案時仍否認犯行，法官認為陳男所為足以損害其他旅客訂票權益，最終依行使偽造準私文書罪將陳男判刑3月，且不予緩刑。

判決書指出，陳男從去年3到9月間，陸續在新豐住處及公司，使用雙鐵訂票應用程式，並輸入A開頭的虛擬身分證字號進入訂票系統，順利訂購車票13張，再以信用卡線上付款其中12張，共花費2541元取得12張台鐵車票。警方發現訂票紀錄有異，追查發現陳男使用假的身分證字號訂票。

陳男到案全程否認犯行，強調沒有使用該虛擬身分證字號訂票，而是用自己證號訂票，信用卡也從未刷卡購買車票。但法官追查陳男訂票次數達13次、時間橫跨約半年，若車票非陳男所購買，陳男怎未向信用卡發卡銀行反映遭盜刷？且法官函詢台鐵管理局結果，去年間並無陳男身分證統一編號於網路訂票紀錄，認陳男所辯顯不足採。

法官認為，陳男以不實身分證號訂購車票，損害大眾訂票權益，且陳男犯後否認犯行，顯然未能對自身錯誤行為有所反省，最後依行使偽造準私文書罪判處陳男有期徒刑3月，易科罰金9萬元，不予緩刑。