快訊

親民黨不分區李桐豪第一 老師傅宋楚瑜當「總教練」未入列

中國羽賽／左手重炮開轟 林俊易拍退世界第二金廷晉級8強

馬英九做完見證換郭台銘當桶箍 藍白在野整合還有戲？

用虛擬身分證搶13張火車票 新竹男遭判刑3月不予緩刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳姓男子為順利搶訂火車票，竟以A開頭虛擬身分證號，半年內向台鐵公司連訂13張火車票。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影
新竹陳姓男子為順利搶訂火車票，竟以A開頭虛擬身分證號，半年內向台鐵公司連訂13張火車票。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影
新竹陳姓男子為順利搶訂火車票，竟以A開頭虛擬身分證號，半年內向台鐵公司連訂13張火車票，再以信用卡線上刷卡付費購得12張車票。陳男到案時仍否認犯行，法官認為陳男所為足以損害其他旅客訂票權益，最終依行使偽造準私文書罪將陳男判刑3月，且不予緩刑。

判決書指出，陳男從去年3到9月間，陸續在新豐住處及公司，使用雙鐵訂票應用程式，並輸入A開頭的虛擬身分證字號進入訂票系統，順利訂購車票13張，再以信用卡線上付款其中12張，共花費2541元取得12張台鐵車票。警方發現訂票紀錄有異，追查發現陳男使用假的身分證字號訂票。

陳男到案全程否認犯行，強調沒有使用該虛擬身分證字號訂票，而是用自己證號訂票，信用卡也從未刷卡購買車票。但法官追查陳男訂票次數達13次、時間橫跨約半年，若車票非陳男所購買，陳男怎未向信用卡發卡銀行反映遭盜刷？且法官函詢台鐵管理局結果，去年間並無陳男身分證統一編號於網路訂票紀錄，認陳男所辯顯不足採。

法官認為，陳男以不實身分證號訂購車票，損害大眾訂票權益，且陳男犯後否認犯行，顯然未能對自身錯誤行為有所反省，最後依行使偽造準私文書罪判處陳男有期徒刑3月，易科罰金9萬元，不予緩刑。

身分證 信用 台鐵

延伸閱讀

損害他人權益！竹縣男用虛擬身分證號訂台鐵票 判刑3月不予緩刑

六、七年級新竹人的回憶 精華補習班舊址再次推出拍賣

賽事心得／新竹城市馬拉松 臨時目標，努力到底！

2023馨生公益市集新竹巨城登場

相關新聞

台南殺2警凶手判死刑 法官：殺意堅定手段凶殘無人性

震驚全國的台南殺警案，台南地院上午判林信吾死刑。台南地院指出，本案對於社會大眾及被害家屬影響深遠、衝擊至鉅，無可迴避死刑...

台南殺警案凶嫌判死刑 兩警家屬：一定會是這個判決 關注後續執行

台南殺警案今天宣判，凶手林信吾一審被判死刑，曹瑞傑的叔叔說，這結果不是理所當然，而是一定會是這個判決，這個判決不是遲來的...

手段殘忍！55刀砍死台南2警奪槍 凶手林信吾今一審判死刑

台南市警局警員凃明誠、曹瑞傑去年8月22日追捕竊車嫌犯遇襲殉職，凶手林信吾當庭認罪，要向死者家屬道歉；凃明誠二姐激動大喊...

依經驗買賣？「凱基松山哥」單日交易上億元交易高端 檢不起訴

「凱基松山哥」廖學邦在前年高端疫苗解盲前後，於2021年6月間，曾單日下單買賣高端股票超過千張，當天操作金額便超過1億元...

台南殺警案一審判凶手死刑 基層員警：遲來的正義 盼速執行

台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑，去年8月22日遭凶手林信吾涉嫌持刀殺害，台南地方法院一審今天宣判，判處林死刑...

揚言散佈影片！「蘆竹王陽明」偷拍性愛照犯18罪 高院裁執行13年

自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德，偷拍和多名女子的性交影片，檔案高達300GB，法院審酌李還揚言恐嚇並散佈，依兒少性剝削、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。