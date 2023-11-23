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雙溪外柑里長動員7親戚偽遷戶口投票 法院判當選無效

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市雙溪區外柑里長楊文定與人以虛偽遷徙戶籍取得投票權，檢方訴請法院判決當選無效，基隆地院審理後判准，全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
新北市雙溪區外柑里長楊文定與人以虛偽遷徙戶籍取得投票權，檢方訴請法院判決當選無效，基隆地院審理後判准，全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
新北市雙溪區外柑里長楊文定被控與人以虛偽遷徙戶籍取得投票權，檢方起訴涉犯妨害投票罪，基隆地方法院判刑5月。檢方另提當選無效之訴，基隆地院審理後，判楊當選無效。楊文定今天表示，收到判決文再決定是否上訴。雙溪區長林銚傑說，楊若經法院判決當選無效確定，將依法解除里長職務。

判決指出、楊文定去年投入外柑里長選舉，為求成功競選連任，與他的女友、弟弟、妹妹、親家母及其子女，還有外甥的妻子犯意聯絡，虛偽遷移戶口到外柑里並投票，使選舉投票發生不正確結果。

法務部調查局新北市調查處將全案移送基隆地檢署偵辦，檢察官偵訊後依刑法妨害投票罪起訴楊文定及7名遷移戶口者，建請法院依公職人員選舉罷免法宣告褫奪公權。

法院刑事庭審理時，楊文定等人在準備程序進行中承認有罪，合議庭裁定進行簡式審判程序。檢察官聲請改依協商程序判決，法院判決楊文定有期徒刑5月，可易科罰金。緩刑2年。褫奪公權1年。另7名被告判刑3月，可易科罰金，均緩刑2年。均褫奪公權1年。

檢方訴請基隆地院民事庭判決楊文定當選無效，楊指檢方僅以證人在調查處、地檢署證述為證據，並無其他佐證，未盡舉證責任，請求駁告訴。法院言詞辯論期日，楊文定未到場。法官依檢方聲請，由一造辯論後判決。

法官指出，楊文定與另7名訴外人均與檢察官達成認罪協商，法院刑事庭依協商程序，以楊文定有意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票行為，判決有罪。依刑事判決相關證據調查結果，堪信檢方主張為真。

去年11月26日外柑里長投票，林文定以162票勝選，對手得票數為139票。法官說，當選人有虛遷戶籍取得選舉權並投票者，不問人數多寡，即構成刑法妨害投票罪，並依據選罷法規定當選即為無效，不用虛遷戶籍人數足以影響選舉結果，判決楊文定當選無效，全案可上訴。

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