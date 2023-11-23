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台南殺警案一審判凶手死刑 基層員警：遲來的正義 盼速執行

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南地院今天宣判殺警案，判處凶手林信吾（中）死刑。圖／本報資料照
台南地院今天宣判殺警案，判處凶手林信吾（中）死刑。圖／本報資料照
台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑，去年8月22日遭凶手林信吾涉嫌持刀殺害，台南地方法院一審今天宣判，判處林死刑。台南王姓警員說：「殺人償命！」，凶手一次殺死2名執法警察，泯滅人性，判凶手死刑，是司法遲來的正義，也應該速審速結執行死刑。

民權派出所前所長、現任台南市刑大偵七隊長郭若萱說，凃明誠和曹瑞傑長期在民權所服務，兩人有如她的家人，就算判凶手死刑，但都無法挽回寶貴的二條生命。

郭若萱表示，就算最後執行死刑，也太便宜他了，依按照國內執行死刑方法，得先打麻醉劑，執行死刑的法警還得瞄準心臟一槍斃命，相對林持刀刺死凃和曹，2人身上共重55刀慘死，家屬開庭時看到當時畫面，迄今無法接受，真的太不公平了。

劉姓警官說，凶手林信吾是從明德外役監脫逃人犯，竟殺死執法警察，一連殺死2人，判處死刑對會治安和死者家屬一個交代，彰顯法律正義。

退休陳姓巡官表示，法官判凶手林信吾死刑，伸張司法正義。這起殺死2名警察重大矚目刑案，去年8月發生迄今已經1年多了，今天才一審宣判，殺警案到三審才能定讞，有必要速迅審判判死刑，速審速結，殺雞儆猴，還死者和家屬一個公道。

台南市警二分局說，經過一年多的司法審理，今天終於獲得一審公平正義的判決。一路上陪著家屬走過一次次開庭審理傷痛心情歷程，後續的司法審判，警方將繼續陪著家屬來勇敢面對，以告慰凃明誠、曹瑞傑兩名英勇殉職兄弟之在天之靈，同時持續建構員警安全執勤環境。

凃、曹去年8月22日追捕竊車嫌犯，在台南市安南區遭到明德外役監逃犯林信吾涉嫌持刀殺害 ，2人因公殉職，警方經過17小時的追捕，凶手林信吾隔天清晨即在新竹客運站被警方逮捕到案。

死刑 台南 林信吾

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