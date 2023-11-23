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被朱國榮拖累？操縱大同遭重判也得戴腳環 鄭文逸怨像古囚枷鎖

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

大同公司。圖／聯合報系資料照片
大同公司。圖／聯合報系資料照片
大同公司市場派、台商鄭文逸被控與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，台灣高等法院依證券交易法高買低賣證券罪判鄭13年6月徒刑，犯罪所得12億5717萬元發還被害人。因案件上訴最高法院，高院裁定自10月5日延長限制出境出海，並以科技設備監控，鄭抗告，最高法院裁定駁回。

鄭（73歲）抗告認為這個裁定明顯是受到「社會偶發之其他個案影響」，而司法院於10月4日召開「提升法院科技防逃成效行政聯繫會議」後才這樣，他以配戴腳環猶如「古代囚犯配戴枷鎖」，踐踏人性尊嚴，且使用不慎可能「危及生命」。最高法院認為若有個案情狀，可聲請或依職權例外放寬，並非一成不便，沒有立即危害或影響就醫等狀況，鄭的理由不足採。

國寶集團總裁朱國榮違反證券交易法等2案，分別遭處16年、8年徒刑，案件上訴三審期間，70歲的朱放棄5億保證金逃亡，輿論撻伐，法院開始加強使用科技設備監控。

二審除了鄭文逸，同樣犯證交法高買低賣證券罪的林振興判9年10月、發還3億897萬，鄒興華判刑4年8月、發還2669萬，張湘羚判刑3年8月，張莒華被處4年徒刑、發還30萬元。

鄭文逸在大陸經商，張湘羚則是他的秘書，負責替鄭處理股票交易；鄒興華與鄭文逸則是朋友。林振興長期從事股票投資，而未據起訴的任國龍則是上海龍峰企業集團董事長，以及香港龍峰國際（香港）有限公司董事。

檢方指控，鄭文逸觀察大同公司股價長期低靡不振，受到市場嚴重低估，認為公司股票值得投資，加上有意在大同公司2017年5月11日董事會改選之際，爭取董、監事席位，以監督，介入公司經營，並預料此次董、監事席次之爭，有意掌握大同公司經營權者勢必有大量購入股票的需求，因此想利用購買大同公司股票，爭取董監事的機會，趁勢炒作大同股價牟利。鄭被控與任國龍、張湘羚、鄒興華、林振興等人抬高大同股價，營造在集中市場交易活絡表象，操縱股價。

高院審理認定，鄭文逸等人自2016年9月1日起至2017年3月6日止，由鄭、林、鄒利用所掌握的證券帳戶，由張湘羚找來不知情的股市丙種墊款多位金主，張莒華找來蔣姓金主墊款，都依鄭文逸指示的價格及數量下單，以相對成交、相對委託而成交及連續高買低賣之方式，製造大同公司股票交易活絡假象，操縱股價期間長達121個交易日。高院依犯罪情節重大程度分別判刑。

鄭文逸有日本永久居留證，長年旅外、出入國頻繁，配偶和子女都是日本國民，具備長期居留國外的能力與資產，高院為確保日後審判、執行順利，認有限制出境出海必要。此外，鄭即便提出高額具保金、限制住居或定期向派出所報到，仍可能潛逃，裁定自10月5日起至2024年6月10日止，以腳環、居家讀取器監控，未經法院許可，每天晚上11點至翌日清晨6點不得離開住家。

監控 最高法院 日本

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