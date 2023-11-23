手段殘忍！55刀砍死台南2警奪槍 凶手林信吾今一審判死刑

台南殺警案凶手林信吾當庭認罪，要向死者家屬道歉，凃明誠、曹瑞傑家屬均不接受，要求法官判處林信吾死刑。圖／本報資料照 台南市警局警員凃明誠、曹瑞傑去年8月22日追捕竊車嫌犯遇襲殉職，凶手林信吾當庭認罪，要向死者家屬道歉；凃明誠二姐激動大喊「閉嘴，不接受。」要求法官判處林信吾死刑。合議庭今一審宣判，判林信吾死刑。

台南地院審理時，面對法官詢問林信吾，指檢方起訴強盜殺人、妨害公務、非法持有槍彈等罪嫌有無意見，林信吾一開始面無表情答「沒有意見」，引起死者家屬不滿。法官追問後，他才回答說「很對不起死者家屬」、「我罪有應得」、「很後悔」。

凃大姊說，案發迄今1年3個月了 ，她幾乎每天醒來，就想起弟弟被砍成全身破爛慘狀；法律存在是在保護好人，制裁不法行為，請法官判林信吾死刑。曹哥哥表示，林信吾事先買彈簧刀和空氣槍就是計畫性的，不要再浪費社會資源討論開幾槍，事實就是林殺人，請法官趕快判林死刑。

檢方建議法官判處林信吾死刑，檢方說，林殺死2名警員手段殘忍，讓死者家屬痛失家人，連持槍警員都可以殺害，那有誰是安全的，判處凶嫌死刑才能稍稍慰解死者家屬傷痛，才能讓執法員警了解法律是他們最大後盾。

林信吾的律師說，國際兩公約對人權的規範，國內也適用，林是非計畫性殺人，是偶發的；林在看守所和母親及3名子女仍有聯繫，仍有更生改善的可能，林有重度酒精障礙，屬精神病患，精神障礙者是否可判死刑，請法官審酌。

嘉南療養院鑑定團隊5度至台南監獄訪談林信吾，分別作出司法精神鑑定及量刑鑑定兩份報告，指林有酒精使用障礙「重度」，若未有強力社區矯治監督，仍有高度暴力再犯的機率。

47歲的林信吾因搶奪超商等案件被判8年4月定讞入獄，前年底獲遴選至明德外役監，去年8月13日從明德外役監返家探視後，因不願回監而脫逃，期間購買1把彈簧刀隨身攜帶。

同年8月22日清晨，林在台南中西區赤崁街附近竊取機車代步，騎至安南區，逗留產業道路旁墓厝內。

市警二分局民權派出所受理機車失竊案，派出警員曹瑞傑駕駛巡邏車搭載凃明誠尋找失車，兩警抵達台江大道四段與北汕尾三路口附近，凃先下車搜查，徒步進入便道發現失車，隨即以LINE通話告知曹「找到了」。

當時藏身在墓厝後方的林信吾聽到其對話，從藏身處持刀竄出逼近凃，凃以辣椒水、徒手抵抗，林見凃攜帶警槍並聽見警車警報聲響，知道有其他員警前來，為奪槍砍殺凃頭、頸、胸部等17處，還切斷凃的左頸靜脈、刺入肺臟，凃失血嚴重倒地不起，警槍及子彈遭搶走。

隨後，曹駕駛巡邏車趕抵，林在5秒內持槍朝警車駕駛座方向射擊6槍，致警車偏向而撞入路旁草叢，曹脫困後試圖靠近倒臥在地的凃察看傷勢，質問持刀接近的林「在做什麼？」林卻逼近持刀砍殺曹，致曹頭、頸、胸及腹部受38處刀傷，刀傷深及頭部顱骨、肺臟被刺破，失血嚴重、呼吸衰竭倒地。

兩警送醫均不治，林犯案後逃到附近土城高中清洗，換裝搭計程車、公車、火車等到台南、嘉義、新營等地，當晚在新營竊取機車，持警槍到新營一家超商搶走7000多元，再搭白牌計程車逃亡高雄，輾轉搭公路客運到新竹，隔天清晨落網。