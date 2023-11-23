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依經驗買賣？「凱基松山哥」單日交易上億元交易高端 檢不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

「凱基松山哥」廖學邦涉嫌炒作、操縱高端股價，北檢調查後認定他依個人經驗操作未涉不法不起訴。記者杜建重／攝影
「凱基松山哥」廖學邦涉嫌炒作、操縱高端股價，北檢調查後認定他依個人經驗操作未涉不法不起訴。記者杜建重／攝影
「凱基松山哥」廖學邦在前年高端疫苗解盲前後，於2021年6月間，曾單日下單買賣高端股票超過千張，當天操作金額便超過1億元，單月異常交易高達1626張，遭懷疑涉嫌操作及炒作高端股價。台北地檢署調查後，發現廖男是依個人經驗判斷進行操作，與市場同處於資訊不透明的狀況，難認有操縱股價行為，今將他不起訴。

年約30歲的廖學邦，常在凱基證券松山分公司下單當沖，因此被稱為「凱基松山哥」，網路享有高聲量。據悉他父親是券商，自小耳濡目染，養成個人獨門股市心法。

高端疫苗自2020年疫情爆發後，股價開始上漲，到了隔年政府決定採用國產疫苗，高端股價更加飆漲。2021年5、6月間，高端股價先是連續6次跌停，後來解盲前又翻紅連續3天漲停，期間甚至有漲停、跌停再拉回的異常走勢，因此招來櫃買中心及檢調懷疑有人蓄意操縱股價。

廖男到案後，否認操縱高端股價，表示自己買賣股票的邏輯就是買強勢股，而最強勢的股票就是漲停的股票，且漲停板股票，隔天開高機率超過5成，最適合做為隔日沖的標的。

此外，高端發布重訊公告疾管署採購合約後，至2021年6月8日已連續跌停6天，他也認為適合在連續跌停時，進場搶反彈行情，因此大量掛單買進。檢察官因此認定，廖男是以自身投資經驗進行判斷及下單，與一般投資人類似，當中難謂不法而不起訴。

高端疫苗 解盲 疫情

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