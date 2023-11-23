影／就怕吃不到「這一味」 失聯移工違停車道狂嗑不理警
高雄楠梓區前晚有輛黃色廂型車在德惠路慢車道上併排違停，巡邏警撞見後遂上前盤查，沒想到，一開門撲鼻鴨肉香，裏頭男子狂嗑鴨肉飯，警再三詢問，他就是看了眼不回答，一查之下才發現，車上2人皆是越南籍失聯移工，經警詢後，依入出國移民法移送移民署專勤隊辦理遣返事宜。
警方指出，前晚6時許這輛醒目的黃色廂型車在德惠路上併排許久，當警上前盤查發現，後座2名男子只顧著手上的鴨肉飯狂嗑，面對警方詢問無動於衷疑似外籍人士，經進一步盤查確認，兩人分別是越南籍32歲阮姓男子逾期居留67天，以及28歲黎姓男子逾期居留354天。
就怕回越南，「再也嘗不到」飄香鴨肉飯，2名失聯移工無奈的說，因為下班後飢腸轆轆，正好聞到路邊店家的「飄香」鴨肉飯，才請陳姓男駕駛臨停購買，萬萬沒想到，失聯差10天就滿一年，會因為買鴨肉飯被逮，也只能默默繼續將鴨肉飯吃完，讓執勤員警聽聞哭笑不得。
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