影／就怕吃不到「這一味」 失聯移工違停車道狂嗑不理警

高雄楠梓區前晚有輛黃色廂型車在德惠路慢車道上併排違停，巡邏警撞見後遂上前盤查，沒想到，一開門撲鼻鴨肉香，裏頭男子狂嗑鴨肉飯，警再三詢問，他就是看了眼不回答，一查之下才發現，車上2人皆是越南籍失聯移工，經警詢後，依入出國移民法移送移民署專勤隊辦理遣返事宜。

在車上狂嗑鴨肉飯的越南籍男子。記者古和純／翻攝

警方指出，前晚6時許這輛醒目的黃色廂型車在德惠路上併排許久，當警上前盤查發現，後座2名男子只顧著手上的鴨肉飯狂嗑，面對警方詢問無動於衷疑似外籍人士，經進一步盤查確認，兩人分別是越南籍32歲阮姓男子逾期居留67天，以及28歲黎姓男子逾期居留354天。