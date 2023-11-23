涉總統選舉投票率賭盤 苗檢破獲賭博機房扣案近千萬元

苗栗地檢署宣布前天破獲台中市一處賭博機房，涉及總統選舉投票率賭博，拘提、逮捕27人，諭扣案電腦等機具，及近千萬元，圖／苗栗地檢署提供 苗栗地檢署今天宣布日前破獲台中市一處賭博機房，涉及總統選舉投票率賭博，拘提、逮捕27人，諭令3至20萬元交保或請回，扣案電腦等機具，及近千萬元，全案依總統副總統選舉罷免法等罪嫌偵辦中。

苗栗警察分局今年9月間掌握情資及線索，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，循線查出賭博機房在台中市北屯區，檢察官凌晨指揮苗栗縣警察刑警大隊、苗栗分局，及刑事局等97名警力，分持苗栗地方法院核發搜索票，分別至台北市萬華區、台中市北屯區搜索破獲賭博機房。

檢警指出，台中市機房的賭博簽注標的除一般賭場軟體、運動賽事外，尚包含總統副總統選舉的投票，扣得13組電腦、監視器、路由器、點鈔機等物，並在機房及主嫌住處，查扣915萬元。

另在台北市查獲線上賭博直播間，扣得25組電腦、監視器、路由器、撲克牌、籌碼、賭桌、攝影直播器材等物，直播間以線上直播方式，由荷官招攬賭客簽賭下注。

辦案人員拘提、逮捕27人，檢察官複訊後，認為分別涉犯總統副總統選舉罷免法、賭博、洗錢防制法，依照涉案情節分別以3萬元至20萬元不等交保或請回，全案進一步偵辦中。

苗栗地檢署指出，呼籲不法份子切莫心存僥倖，勿透過暴力、金錢、賭盤、謠言妨害選舉，民眾遇有妨害選舉案件亦可撥打0800-024099檢舉專線，共同為守護民主而努力。