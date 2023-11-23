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線上簽注總統大選投票率 苗檢警直搗2機房逮27人

中央社／ 苗栗縣23日電

苗栗檢警偵辦總統選舉賭盤案件，動員近百名警力在北、中查獲線上博弈機房、直播間，查扣新台幣915萬元現金，逮捕27人，依涉犯總統副總統選舉罷免法、洗錢等罪送辦。

苗栗地檢署今天透過新聞稿指出，苗栗縣警察局苗栗分局9月間檢具相關情資及線索，報請駐區查察檢察官指揮偵辦，隨即展開蒐證，循線追查出線上博弈網站分別在台北市萬華區、台中市北屯區設有機房及直播間。

檢察官指揮動員苗栗警分局、苗栗縣刑大、刑事局第一大隊、彰化縣刑大、桃園市警局龍潭及蘆竹分局、台中市警局烏日及東勢分局、新竹市警局第三分局、台北市警局大安分局、移民署苗栗專勤隊等近百名警力，自21日凌晨起，分持苗栗地方法院核發搜索票，兵分多路前往機房及主嫌住處執行搜索。

檢警在台中市北屯區查獲賭博機房，扣得電腦主機、螢幕13組、監視器、路由器、點鈔機等證物，並在機房及主嫌住處查扣915萬元現金。

另外，在台北市萬華區查獲線上賭博直播間，扣得25組電腦、監視器、路由器、撲克牌、籌碼、賭桌、攝影直播器材等物，破獲直播間以線上直播方式由荷官招攬賭客簽賭下注。

檢警調查，此賭博機房的賭博簽注標的，除一般賭場軟體、百家樂、運動賽事外，也搭上總統選舉熱潮，開盤下注2024年總統副總統選舉投票率。

檢方表示，搜索行動共拘提、逮捕犯嫌共27人，檢察官複訊後認以分別涉犯總統副總統選舉罷免法、刑法聚眾賭博、洗錢防制法一般洗錢等罪，依涉案情節分別以3萬元至20萬元不等諭知交保或請回。

苗栗地檢署提醒，不法份子切莫心存僥倖，勿透過暴力、金錢、賭盤、謠言妨害選舉；民眾遇有妨害選舉案件可撥打0800-024099檢舉專線。

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