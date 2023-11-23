台中熟女酒駕睡路中 懊惱夫送「愛的禮物」保時捷911拆牌吊走

台中市許姓女子19日酒駕保時捷911蛇行、停在路中，警方到場查緝，移置車輛。記者陳宏睿／翻攝 台中市許姓女子在19日時與朋友前往夜店喝酒，酒後駕駛保時捷欲返家，途中因不勝酒力蛇行，遭民眾通報，警方到場時，發現許女轎車停在路中，警方查看發現許女已睡在駕駛座。許女稱，該輛保時捷是丈夫送的「愛的禮物」，因許女酒測值超標，警方依公共危險送辦，另請吊車吊走保時捷。

台中市交通大隊第二中隊在19日上午獲報，神岡區有一輛保時捷蛇行，十分危險，警員李賢德、陳彥閤前往查處，發現一輛保時捷先是蛇行後，接著即停在道路中央，動也不動。

警方前往查看，發現車內許姓女子（49歲）已在駕駛座睡著，警方叫醒許女後，聞到濃濃酒氣，經酒測後發現許女的酒精濃度達每公升0.53毫克，已觸犯公共危險，需依法送辦。

許女聽到需要移送台中地檢署後，長嘆一口氣、面露懊惱她說，案發前是與朋友前往夜店喝酒，酒後開車準備返家，該輛保時捷911 Turbo S是丈夫送她的「愛的禮物」，過去從來沒有被查獲過酒駕，十分後悔。

警方在警詢後將許女依公共危險罪送辦，另外該輛保時捷則出動全吊式拖吊車移置。

台中市交大表示，今年6月30日起新制規定，汽機車駕駛人酒駕，經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上或拒測情形，都需當場拆卸汽機車牌照吊扣2年，並移置保管。

若駕駛人酒駕，經酒測值達0.25mg/L以上，違反刑事法律者，警方同為當場拆卸其車輛牌照，經移置保管後不須檢附繳納罰鍰收據將車領回，但車主需雇請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上，若無法領回者由警方移置保管。