快訊

有在控制飲食及運動 為什麼膽固醇仍降不下來？中醫師建議重新檢視飲食選擇 推薦3食物

奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類

民調／賴清德重挫創新低 侯友宜緊追進入誤差範圍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中熟女酒駕睡路中 懊惱夫送「愛的禮物」保時捷911拆牌吊走

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓女子19日酒駕保時捷911蛇行、停在路中，警方到場查緝，移置車輛。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓女子19日酒駕保時捷911蛇行、停在路中，警方到場查緝，移置車輛。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓女子在19日時與朋友前往夜店喝酒，酒後駕駛保時捷欲返家，途中因不勝酒力行，遭民眾通報，警方到場時，發現許女轎車停在路中，警方查看發現許女已睡在駕駛座。許女稱，該輛保時捷是丈夫送的「愛的禮物」，因許女酒測值超標，警方依公共危險送辦，另請吊車吊走保時捷。

台中市交通大隊第二中隊在19日上午獲報，神岡區有一輛保時捷蛇行，十分危險，警員李賢德、陳彥閤前往查處，發現一輛保時捷先是蛇行後，接著即停在道路中央，動也不動。

警方前往查看，發現車內許姓女子（49歲）已在駕駛座睡著，警方叫醒許女後，聞到濃濃酒氣，經酒測後發現許女的酒精濃度達每公升0.53毫克，已觸犯公共危險，需依法送辦。

許女聽到需要移送台中地檢署後，長嘆一口氣、面露懊惱她說，案發前是與朋友前往夜店喝酒，酒後開車準備返家，該輛保時捷911 Turbo S是丈夫送她的「愛的禮物」，過去從來沒有被查獲過酒駕，十分後悔。

警方在警詢後將許女依公共危險罪送辦，另外該輛保時捷則出動全吊式拖吊車移置。

台中市交大表示，今年6月30日起新制規定，汽機車駕駛人酒駕，經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上或拒測情形，都需當場拆卸汽機車牌照吊扣2年，並移置保管。

若駕駛人酒駕，經酒測值達0.25mg/L以上，違反刑事法律者，警方同為當場拆卸其車輛牌照，經移置保管後不須檢附繳納罰鍰收據將車領回，但車主需雇請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上，若無法領回者由警方移置保管。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市許姓女子19日酒駕保時捷911蛇行、停在路中，警方到場查緝，移置車輛。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓女子19日酒駕保時捷911蛇行、停在路中，警方到場查緝，移置車輛。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓女子19日酒駕保時捷911蛇行、停在路中，警方到場查緝，移置車輛。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓女子19日酒駕保時捷911蛇行、停在路中，警方到場查緝，移置車輛。記者陳宏睿／翻攝

保時捷 酒駕

延伸閱讀

救護車鳴笛撞死酒駕無照騎士 法官認駕駛「沒注意綠燈行車」判刑

為純電718跑車先鋪路！保時捷升級德國祖文豪森廠並升級系統

影／三重女司機衝撞路旁7機車 網友猜酒駕、毒駕、滑手機全錯

馳諾瓦科技攜手台灣保時捷　全台2兩年內將建置10至12座超級快充站！

相關新聞

揚言散佈影片！「蘆竹王陽明」偷拍性愛照犯18罪 高院裁執行13年

自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德，偷拍和多名女子的性交影片，檔案高達300GB，法院審酌李還揚言恐嚇並散佈，依兒少性剝削、...

不肖姪假冒檢察官詐親叔匯款 法官要他還25萬餘元

桃園市廖姓男子與李姓親叔因故發生糾紛，廖男竟假冒檢察官向叔叔佯稱「廖男被押在地檢署，須交保證金才能獲釋」，陸續詐得21萬...

新北果菜公司股長利用「私人帳戶」收款 檢複訊後5萬交保

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官周懿君偵辦新北市果菜公司交易股股長曾姓男子及理貨員等人涉嫌利用拍賣交易蔬果機會圖利蔬果承銷商...

「台版柬埔寨」案／囚61人虐死3人 2嫌無期徒刑

「藍道」杜承哲為首的詐騙集團，透過假投資詐財近四億元，他們為了延遲犯行曝光時間，將六十一名帳戶提供者囚禁在小房間內，因此...

「台版柬埔寨」案／冷血詐團 逼喝漂白水 見人吐血笑太胖

台版柬埔寨求職詐騙案釀三死，法院昨判決，揭露詐團許多冷血對話；其中面對死者黃女生前身體腹部腫大數倍，不適吐血，傅榆藺竟稱...

台中熟女酒駕睡路中 懊惱夫送「愛的禮物」保時捷911拆牌吊走

台中市許姓女子在19日時與朋友前往夜店喝酒，酒後駕駛保時捷欲返家，途中因不勝酒力蛇行，遭民眾通報，警方到場時，發現許女轎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。