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曾捲關說案的高院庭長轉律師竟當司法黃牛 誆富商詐欺起訴求重刑

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

高等法院前法官高明哲轉任律師後，竟擔任司法黃牛詐騙富商程萬遠遭起訴求重刑。圖／聯合報系資料照片
高等法院前法官高明哲轉任律師後，竟擔任司法黃牛詐騙富商程萬遠遭起訴求重刑。圖／聯合報系資料照片
台灣高等法院前庭長高明哲轉任律師後，於2019年替一名富商程萬遠處理建智慧財產訴訟，竟扮起司法黃牛，與程男議定以200萬元及訴訟標的一成五、約1500萬元做為報酬，並先收取100萬現金及等值的雞血石，誆稱可代為打點承審法官林洲富使官司勝訴。後來程男敗訴，得知遭高明哲詐騙提告，台北地檢署依詐欺取財罪將高明哲起訴，並以他嚴重傷害司法公正，向法官求處重刑。

檢察官在起訴書中，痛斥高明哲為前資深法官、現任律師，理應協助維持司法尊嚴及實現司法正義，竟不知廉潔自持以維護司法信譽及司法人員清廉高尚形象，反扮演司法黃牛，利用當事人急於勝訴的心態，誤導對方有不正確期待或判斷，更曚蔽欺罔以金錢行賄、疏通案件承審法官，嚴重破壞司法公正之形象，且戕害人民對司法公正之信賴，嚴重損及司法尊嚴與信譽，事後並否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

高明哲在高院任職時，也曾捲入最高法院前法官蕭仰歸之子交通案件的關說案，如今轉任律師又涉司法黃牛，行為讓法界不少人搖頭。

在泰國經營電子公司的程萬遠先前提告對台灣金僑公司提告，主張自己從2001至2006年為止，以6億多元向金橋公司購入大批液晶螢幕和電腦機箱，但明明產品外美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）安規認證標章，卻不斷發生自燃事件，損失超過3億元。事後發現金橋出售的產品疑未經FCC驗證，為此自訴時任金橋董事長陳束學等4人詐欺及偽造文書，及附帶民事求償1億餘元。

當時高明哲作為程男委任律師，誆稱自己曾是更二審智財法院受命法官林洲富的前長官，可代為打點，於是以200萬元及訴訟標的一成五、約1500萬元做為報酬，程男並同意先給予100萬現金及價值百萬的雞血石作為前金，其餘100萬和1500萬抽成待勝訴後做為後謝。

2019年9月26日，智財法院仍判決陳男無罪，並駁回附帶民事賠償，程男才驚覺高明哲並未依約疏通法官而受騙，高銘哲則在隔月24日，利用開車載送程男返家時，將先前收取的百萬現金及雞血石退還給程男，程男憤而向檢調檢舉。

司法 律師 提告

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