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揚言散佈影片！「蘆竹王陽明」偷拍性愛照犯18罪 高院裁執行13年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德偷拍和多名女子性愛的影片，台灣高等法院考量他約2年7個月期間觸犯18罪，裁定應執行13年徒刑。圖／聯合報系資料照
自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德偷拍和多名女子性愛的影片，台灣高等法院考量他約2年7個月期間觸犯18罪，裁定應執行13年徒刑。圖／聯合報系資料照
自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德，偷拍和多名女子的性交影片，檔案高達300GB，法院審酌李還揚言恐嚇並散佈，依兒少性剝削、妨害電腦使用及恐嚇等罪重判李威德10年徒刑，不得易科罰金部分判刑2年8月。因李數罪併罰有2件裁判以上，檢方聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定應執行13年。

李威德2016年和女友交往期間，多次偷拍彼此性交畫面，不滿對方分手就恫嚇「一定讓妳付出代價」並散布；李認識1名年僅15歲少女並誘騙回租屋處，還竊錄性愛影片，後來再用同樣手法竊錄和另名16歲女子性交過程。

李除了傳女生與人性交、露胸的影片上網，還曾在臉書上痛罵女方「妳吃壞不要臉了，顛倒是非，扭曲事實。誰騷擾你？誰封鎖誰？他媽的我看你不只胯下很養，妳皮也挺養的！」「妳這種貨色去給乞丐○都嫌妳髒。」讓被害人懼怕又覺得丟臉。

除了偷拍事件，李威德2016年2月涉及詐欺取財案，多次傳喚未到庭被通緝，警方事後上門抓人，他竟開直播挑釁喊「你們是要來抓我的嗎？」法院裁定羈押未禁見，李在看守所期間，親友趁會客偷拍，把李鏡頭比YA影片PO上IG。

桃園地方法院審酌，當事人指證歷歷，李也坦承，另有查扣影片等證物，考量其中2名被害人為少女，李利用2人涉世未深與他親密情誼關係，或竊取對方手機私密影片，或違反對方意願竊錄和他性交影片，數量不少，被害人隱私、身心受創極大。

李威德上訴時表示他年紀還輕，且已與部分被害人和解，請求從輕量刑。不過高院認為李共涉犯15罪，被害人多達5人，其中包括未成年人，看不出有可以減刑的理由，因此駁回上訴。案件後來定讞。

但除了本案，檢方以李違反兒童及少年性剝削防制條例等數罪，聲請定執行刑。

高院認為，檢察依法聲請定執行刑，應予准許，審酌內部性界限、外部性界限，各罪犯罪類型、動機、態樣、約2年7個月期間即觸犯18罪，李威德的前案紀錄表共25頁等情狀，定應執行13年。

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