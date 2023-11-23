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苗栗龍鳳漁港南堤碼頭失修15年...害漁船翻覆 國賠44萬確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣龍鳳漁港南堤碼頭基樁失修，導致林姓船東漁船翻覆，台中高分院判縣府得賠44萬元確定。圖／本報資料照
苗栗縣龍鳳漁港南堤碼頭基樁失修，導致林姓船東漁船翻覆，台中高分院判縣府得賠44萬元確定。圖／本報資料照
苗栗縣林姓船東將一艘漁船停泊在苗栗龍鳳漁港南堤碼頭，不過前年間因碼頭的基樁生鏽，支棧橋未能隨潮汐下降，導致停泊在該處的林男漁船因此翻覆，林求償67萬元損失。一審認定該基樁從設立至案發已15年，都無維護紀錄，認有疏失，判國賠44萬元，全案上訴台中高分院後，昨天駁回上訴，全案判賠確定。

判決指出，苗栗縣林姓船東擁有一艘漁船「振雄號」，前年10月9日將該船停泊在苗栗縣龍鳳漁港南堤碼頭，不過該碼頭支棧橋因基樁生鏽，導致未能隨潮汐下降，因林船將繫繩綁在支棧橋與主棧橋的孔洞處，漁船因而翻覆，林姓船東認為縣府疏於維護，有國賠責任，求償修繕與營業損失，總計67萬餘元。

苗栗縣府抗辯，該碼頭設置的主、支棧橋，只供漁船作業人員上下碼頭、搬運貨物之用，沒有設有繫船設施，漁船應繫泊在岸上的繫纜樁，林男的漁船會翻覆，是因林男將漁船繫泊在主、支棧橋上孔洞，使支棧橋單邊受力傾斜，而無法隨潮水自行升降，最終導致爭漁船翻覆。

一審認定，根據現場勘驗照片，案發時支棧橋的基樁已明顯鏽蝕、鏤空，且該基樁從2006年底設置至案發為止，都無維護資料，造成支棧橋因基樁生鏽，導致上下移動功能受損，縣府管理有欠缺。

另外根據交通部的「遊艇碼頭設施規劃及設計參考手冊」，支棧橋就是設計給繫船設施供漁船繫泊使用，且縣府對於該漁船停泊方式，也無任何使用規範或限制。

合議庭指出，案發後縣府持續讓漁民將漁船繫於支棧橋孔洞，未加以禁止，縣府案發後抗辯，此案是林姓船東以禁止的不當方式繫船，沒有根據，不予採信，認縣府有國賠責任，但認定賠償44萬元為合理。

全案上訴二審，昨天審結，合議庭仍維持一審認定，駁回上訴，苗栗縣府得賠林姓船東萬元確定。

碼頭 苗栗縣 國賠

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