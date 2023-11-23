新北果菜公司股長利用「私人帳戶」收款 檢複訊後5萬交保

新北地檢署。圖／聯合報系資料照 新北地檢署檢肅黑金專組檢察官周懿君偵辦新北市果菜公司交易股股長曾姓男子及理貨員等人涉嫌利用拍賣交易蔬果機會圖利蔬果承銷商案件，昨天指揮法務部調查局新北市調查處持新北地院核發搜索票，搜索新北市果菜公司果菜批發市場、蔬果行等5處，約談8名被告及一名證人共9人到案說明。

檢方指出，新北市果菜公司每日自農產地直接運送蔬果至該公司以公開拍賣及預約交易方式進行交易，果菜公司交易股股長曾姓男子及理貨員等人，涉嫌利用預約交易機會，將特定數量及種類蔬果，未經公開拍賣程序私自銷售、運輸至特定蔬果承銷商，並由獲特殊管道的蔬果承銷商，再以私人匯款方式將價款交付曾姓男子及理貨員私人帳戶內，以此方式損害果菜公司利益及圖利特定蔬果承銷商。

新北地檢署檢察官昨漏夜訊問後，依背信罪諭令曾男以5萬元交保，其餘7名被告則諭知請回。

新北果菜公司總經理江惠貞昨也表示，會配合檢調調查，並總體檢市場交易流程，有缺失會立即改善，在不影響農民權益下，打造公開、公平、安心的交易平台。