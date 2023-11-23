跨區執業不想繳服務費 台中律師判賠竹律公會2萬元
台中張姓律師曾向新竹律師公會申請跨區執業，依竹律公會章程每月需繳300元服務費，公會控訴張幾乎整年都沒繳、催告也不理會，連同滯納金求償2萬多元。張抗辯他已向全國律師公會申請全國執業，非竹律會員且未曾使用其物品、服務，法院不採信，判張應給付竹律公會2萬1018元，可上訴。
新竹律師公會主張，張男是竹律公會的跨區執業律師，依竹律2021年11月修正章程規定，跨區律師應繳跨區執業服務費300元，但張自2021年1月21日至12月31日服務費7200元都沒繳，且依規定經催告後仍未於期限內繳納，得視違反情節，課予該律師未繳納費用10倍以下滯納金。
竹律表示，今年4月27日理監事會議決議，對張課予2倍滯納金1萬4000元，加上欠繳的7200元服務費，一共2萬1600元，但經公會郵件掛號、電話通知，都會未獲置理，因此對張提告求償2萬1600元。
張姓律師抗辯稱，他依律師法第139條第1項規定向竹律公會申請跨區執業，而全國律師聯合會章程2021年3月、2022年4月會議針對「就律師於全國或跨區執業之相關事項規定」做出規定，故應停止適用律師法第139條第1項規定，且他已向全國律師聯合會申請全國執行律師業務，已非竹律會員。
張還說，律師法公布施行後，他都未使用竹律公會物品、處所或服務，且已非會員，本就沒有支付金錢義務，且竹律公會非政府，僅是私法人，不能向非會員強制徵收無對價性金錢，主張駁回。
台中地院查，張男2020年1月17日申請在竹律公會跨區執業，且當時申請書就記載「跨區執業者，應按月繳納跨區執業服務費300元」及催告滯納金規定，並根據他2021年1月21日至12月31日，每月300元計算為7006元，課予2倍滯納金為1萬4012元，一共應給付竹律公會2萬1018元。
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