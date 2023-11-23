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不肖姪假冒檢察官詐親叔匯款 法官要他還25萬餘元

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園廖男前年7月間假冒檢察官詐騙李姓親叔叔，要求叔叔陸續匯款21萬700元並交出iPhone 12 Pro Max手機，刑事部分廖男依冒用公務員名義詐欺取財罪判廖徒刑1年，民事部分則要廖賠25萬2100元給叔叔，可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園廖男前年7月間假冒檢察官詐騙李姓親叔叔，要求叔叔陸續匯款21萬700元並交出iPhone 12 Pro Max手機，刑事部分廖男依冒用公務員名義詐欺取財罪判廖徒刑1年，民事部分則要廖賠25萬2100元給叔叔，可上訴。記者陳恩惠／攝影

桃園市廖姓男子與李姓親叔因故發生糾紛，廖男竟假冒檢察官向叔叔佯稱「廖男被押在地檢署，須交保證金才能獲釋」，陸續詐得21萬餘元，以及叔叔剛買的iPhone 12 Pro Max手機，後經叔叔發現錢全匯入姪子的帳戶憤而提告，同時要求損害賠償130萬元，桃園地院依冒用公務員名義詐欺取財罪判廖徒刑1年，民事部分則要廖還給叔叔25萬2100元，可上訴。

根據法院歷審判決資料，廖男的李姓叔叔前年3月5日上午曾接獲假冒他姪子廖男的來電，對方當時表示「需繳交保費6萬元」，李叔叔不疑有他依約匯款，卻是中了詐騙集團的圈套，叔姪倆疑似因此發生不快。

詎料，廖男拿叔叔遭詐騙的痛處又來騙，這次廖男假冒檢察官分別撥電話及傳簡訊給叔叔，表示「廖某某被押在地檢署，須繳交保證金始能釋放，且因案件需要，須將手機交出」等語，自前年7月11日至9月22日止，讓叔叔匯款33次，金額從100至2萬元不等，以此方式詐得21萬700元，還有叔叔使用2個月的iPhone 12 Pro Max新手機。

李叔叔後來刷銀行存簿時，驚見他陸續匯入的帳號竟然是廖姓姪子的，而非地檢署的檢察官，另外，前前後後也給姪子大約15萬元現金，沒想到養老鼠咬布袋，親姪子反倒耍得他團團轉，氣得向大溪警分局提告，桃園地院法官審理後，審酌廖姓姪子犯後坦承罪行，但未賠償親叔叔所受損害，判廖某徒刑1年。

李叔叔認為遭親姪子詐騙21萬700元及新手機，讓他財物受損，為此依侵權行為規定，提起請求損害賠償並聲明姪子應給付他130萬元，法官審理時，認為廖男故意以詐術不法侵害叔叔的財產權，造成叔叔財產受損，自應負損害賠償責任。

此外，李叔叔對於手機部分要求5萬元賠償，雖未提供購買單據證明手機的實際價值，但經法官查閱資料，「iPhone 12 Pro Max 256GB」在2020年售價為4萬1400元，考慮到本件詐欺案件發生時距離該款手機上市的時間並不長，再加上原告自述手機剛買一、兩個月就交給廖姓被告等情況，法院認為原告在手機部分應該獲得4萬1400元賠償，依照匯款21萬700元加上手機價值4萬1400元，廖男應給付叔叔25萬2100元，本案可上訴。

姪子 詐騙集團 桃園 iPhone 12 Pro Max

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