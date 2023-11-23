「台版柬埔寨」案／囚61人虐死3人 2嫌無期徒刑

「台版柬埔寨」虐囚三死案，主嫌「茶董」陳樺韋（左）、「S姐」傅榆藺（右）昨被法院判處無期徒刑。 本報資料照片 「藍道」杜承哲為首的詐騙集團，透過假投資詐財近四億元，他們為了延遲犯行曝光時間，將六十一名帳戶提供者囚禁在小房間內，因此造成三人死亡，士林地方法院經十一個月審理，昨天判處廿九人有罪，其中負責操縱、指揮囚禁被害人的「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋被處無期徒刑、褫奪公權終身；主謀杜承哲另案審理。

去年陸續傳出國人遭騙至柬埔寨從事電信詐騙而遭凌虐及控制行動，甚至被當「豬仔」轉賣至緬甸ＫＫ園區恐被摘器官；這宗國內詐團囚禁帳戶提供者手法如出一轍，被稱「台版柬埔寨」案。

新北市警局去年底處理一宗人口失蹤案，查獲詐團設在淡水囚禁帳戶提供者的據點，再追出桃園據點，救出遭控制行動多日凌虐的五十八人，並發現有三人被虐死棄屍南投、桃園山區。

法院調查，主嫌「藍道」杜承哲去年九至十一月初和同夥組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌子，引誘缺錢花用的民眾登門；陳樺韋、涂世泓等人將民眾提供的帳戶設為「綁定約定帳戶」，再由傅榆藺、蔡博臣等人測試確認可用，隨即派人將帳戶提供者控制在桃園、淡水的據點。

數十名帳戶提供者被「關」在面積僅三坪大的小房間卅八天，僅能坐著或站著休息；身上財物被搜空，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，只要被發現企圖交談就遭電擊、毒打，還在不知情的狀況下吃了摻有毒品ＦＭ２的泡麵昏睡。

黃姓男子曾被命令「唱歌娛樂」現場詐團控制人員，全程還由控員錄影傳到詐團幹部群組，他因受不了高壓監控凌虐，關了十一天後，從十一樓高跳樓身亡。黃姓女子被拘禁一個多月，遭電擊凌虐後身體惡化吐血，她哀求「肚子痛」卻未被送醫，大量出血休克死亡。

林姓男子患有慢性病，遭拘禁十五日未服用藥物導致病況惡化，拜託詐團將他送醫遭拒，最後雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走而大小便失禁，撞牆狂喊「快受不了」，最後遭控員餵食三顆ＦＭ２而心肌梗塞休克身亡。

合議庭審酌，詐團利用假投資詐騙二六七人，不法所得三億九三四二萬餘元，為了迅速騙取暴利，不惜私行拘禁並施用毒品控制帳戶提供者，在被拘禁者生命危險時拒絕送醫，導致三人死亡，犯罪手段極其惡劣凶殘。主嫌傅榆藺、陳樺韋判處無期徒刑、褫奪公權終身；控員幹部蔡博臣判廿九年六月、涂世泓廿九年二月、鄭育賢廿八年、謝承佑廿五年六月、呂政儀廿五年、鄭文誠廿四年八月、張家豪廿六年。

共犯鄭建宏、劉宏翊、邱柏倫、吳秉恩、曾忠義、林順凱、李佳文、吳政龍、鄧為至、楊子霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、陳義方、郭鴻明、柯宗成各判處五年至廿四年四月不等徒刑。犯遺棄屍體罪邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡判一年二月至一年六月不等徒刑。