桃園宅男弒舅獲判15年8月聲請停押 桃院裁定駁回

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市27歲錢姓男子因同住的52歲劉姓小舅常碎念要他搬出去並找工作，去年聖誕夜雙方再起口角，他以預藏切肉刀砍死親舅遭訴，成為桃園地方法院首件選任國民法官參審案，今年9月1日合議庭依殺人罪判他有期徒刑15年8月，錢男遞狀聲請具保停止羈押，桃園地院裁定聲請駁回。

錢男主張，請給他機會證明「自己不是個會逃亡、違背誠信的人，不是個會反覆實施的暴徒」等語，同時表示，家中僅剩母親有經濟能力，希望可以具保，幫忙支撐家中經濟來源、照顧失智及行動不便的外公、陪伴母親等語。但法官認為，錢男既未具體說明為何他無逃亡、反覆實施同一犯罪之虞，自難僅憑他空泛的主張逕認已不具羈押原因，仍然認為維持原羈押的強制處分尚無違背比例原則。

法院說明，錢男前因家庭暴力罪之殺人案件，經院方訊問後，認為他所涉殺人罪為最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，且他於偵查中曾辯稱僅犯刑度較輕的傷害致死罪，難以看出他確實有面對刑事責任的決心，此外，重罪往往有高度逃亡風險，擔心他可能逃避法律制裁。

法官又說，根據錢男供述可知，他的房間內，除了犯案凶刀外，還有另把白色水果刀，之前他與大舅發生推擠糾紛時，就曾拿出這把白色水果刀威嚇大舅，他自己也說，購買犯案凶刀就是為了準備與大、小舅舅發生衝突時的備用刀具，可見當他與親人發生糾紛時，常持刀以此來威嚇，因此有足夠事實認為，他可能會再次犯下殺人案。審酌後，認為對錢男繼續予以羈押是符合比例原則。

桃市錢男去年聖誕夜因瑣事持刀砍死親舅，成為桃園地方法院首件選任國民法官參審案，今年9月1日合議庭依殺人罪判他有期徒刑15年8月，錢男委任法扶律師遞狀聲請具保停止羈押，桃園地院裁定聲請駁回。記者陳恩惠／攝影
桃市錢男去年聖誕夜因瑣事持刀砍死親舅，成為桃園地方法院首件選任國民法官參審案，今年9月1日合議庭依殺人罪判他有期徒刑15年8月，錢男委任法扶律師遞狀聲請具保停止羈押，桃園地院裁定聲請駁回。記者陳恩惠／攝影

殺人 桃園

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