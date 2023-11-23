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帳戶賣詐團淪共犯 二寶媽須賠1299萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄徐姓二寶媽將銀行帳戶以三萬元賣給詐團，不僅自己被判刑要入監，還要賠償被害人1299萬元。示意圖／ingimage
高雄徐姓二寶媽將銀行帳戶以三萬元賣給詐團，不僅自己被判刑要入監，還要賠償被害人1299萬元。示意圖／ingimage
徐姓女子因缺錢將銀行帳戶交給詐騙集團，詐團鎖定傅姓男子騙走一二九九萬元，事後警方掃蕩該集團，徐女被依共同犯詐欺取財罪判刑二年二月；傅男另向徐女索賠，法院判徐女得賠償傅男遭詐的一二九九萬元。

檢警調查，徐女擔任詐團「取款車手」，還一併將銀行帳戶交給詐團使用，為賺取其他收入，徐女還擔任「收簿手」向蔡姓男子收購銀行帳戶。

二○一九年底，詐騙集團鎖定傅姓男子行騙，以「假檢警」和「假投資」手法，騙傅男匯錢；傅男短短三個月內匯款多次，共匯一二九九萬元至徐女及徐女收購的蔡男帳戶，錢都被詐團車手提領一空。

警方獲報陸續逮捕徐女及詐團車手、取簿手及幹部等人；案件經法院審理，徐女詐騙傅男部分涉犯三人以上共同詐欺取財罪，法院考量她有兩名小孩，曾在百貨專櫃上班，判刑二年二月；傅男不甘積蓄遭騙光，提告向徐女索賠一二九九萬元。

高雄地方法院民事庭審理時，徐女喊冤，稱她沒有拿到這筆錢，當時是詐團以三萬元騙走她的存摺，她願意用三萬元跟傅男和解，其他金額不願賠償。

但法官依檢方偵查卷宗及筆錄資料，認定傅男損失一二九九萬元確實是匯入徐女帳戶，傅男對徐女有未定給付期限的金錢債權，綜合事證後判徐女得全額賠償。可上訴。

詐騙集團 車手 詐欺 存摺

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