雄二監主任管理員 收賄遭撤職

億圓富投資控股公司違法吸金41億元，總裁周瑞慶（中）還曾變裝逃亡，但他在高雄第二監獄卻暗中以金錢、手機行賄主任管理員吳孟釗，指使吳當「傳令兵」，讓他對外聯絡旗下幹部。圖／聯合報系資料照 自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶非法吸金四十一億，關押高雄第二監獄時，暗中以金錢、手機收買主任管理員吳孟釗，指使吳當「傳令兵」對外聯絡旗下幹部，讓周得以在獄中操盤。橋頭地檢署認定吳收受一四七萬九四○○元，依貪汙罪起訴，法務部將吳移送懲戒法院，懲戒法院判吳孟釗撤職，停止任用二年。

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶非法吸金四十一億餘元，更一審判他十四年徒刑，併科罰金四億五千萬元。台灣揭弊吹哨者保護協會今年三月在臉書爆料，周關押高雄二監期間，涉嫌買通獄方，遙控指揮吸金幹部送現金、物資，重起爐灶。

橋頭地檢署接獲檢舉，指揮調查局和廉政署搜索約談主任管理員吳孟釗，借提周和他的友人駱玉珊等五人，偵訊後認為吳與駱涉犯貪汙罪。

橋檢五月十二日偵查終結，認為吳二○二一年四月至今年三月間，利用監所管理人員進出監所及管理收容人書信、物品職務之便，將周未經檢查程序信件、錄音筆等物，置於自身衣物內挾帶出監所，並放置於周指定旗下公司倉庫櫃位，由駱玉珊取走，讓周得以在獄中操盤。

懲戒法院認為吳負責管理監所安全與秩序，卻為私利收賄，違反規定為周傳遞訊息，破壞監所秩序，收受賄賂金額不低，考量他認罪，判撤職，並停止任用二年。