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台南前經發局長陳凱凌 二審翻供
台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，以購置豪宅名義超貸，一審判他應執行八年，他及檢方均上訴。台南高分院昨開庭，陳一改原審全部認罪，除認公務員利用職務上機會詐取財物罪外，財產來源不明等罪均有爭執，否認犯罪。
陳凱凌自去年底裁押迄今，移審後再次具狀申請具保。律師指陳父母及子女均在台灣，不太可能逃亡，且妻子已對他提離婚訴訟，希望法官讓他具保或定期報到，回家處理家庭糾紛。
過程中，陳凱凌請律師代發言，提及家務事及妻子申請發還扣押物等，他合掌低頭不語，眼眶泛淚。
全案九月初移審，陳與檢方對判決均不服，提起上訴。昨天上午準備庭，陳請求法官給予交保機會，處理家務。檢方仍持反對意見，認他涉犯貪汙重罪且有逃亡之虞，仍有羈押必要。全案仍待合議庭評議後裁定。
一審認陳凱凌犯公務員利用職務上機會詐取財物罪處四年六月，褫奪公權五年；又犯公務員假借職務上機會，故意犯詐欺得利罪處二年六月，褫奪公權三年；又犯公務員財產來源不明罪處二年，褫奪公權二年；又犯三人以上共同詐欺取財罪處一年二月；又犯一般洗錢罪處十月併科罰金十萬元。應執行八年，褫奪公權五年。已缴交犯罪所得一八○萬元外，未扣案犯罪所得四四一萬多元均沒收。
陳凱凌上訴後一改全部認罪態度，僅認公務員利用職務上機會詐取財物罪，否認財產來源不明、洗錢等罪。
律師也提出陳任職局長內台銀薪資帳戶及妻子帳戶轉帳資料供比對，就其豪宅涉增貸部分，要求傳喚彰化銀行鑑估、審查人員作證。
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