聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南前經發局長陳凱凌 二審翻供

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，以購置豪宅名義超貸，二審翻供。本報系資料照
台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，以購置豪宅名義超貸，二審翻供。本報系資料照
台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，以購置豪宅名義超貸，一審判他應執行八年，他及檢方均上訴。台南高分院昨開庭，陳一改原審全部認罪，除認公務員利用職務上機會詐取財物罪外，財產來源不明等罪均有爭執，否認犯罪。

陳凱凌自去年底裁押迄今，移審後再次具狀申請具保。律師指陳父母及子女均在台灣，不太可能逃亡，且妻子已對他提離婚訴訟，希望法官讓他具保或定期報到，回家處理家庭糾紛。

過程中，陳凱凌請律師代發言，提及家務事及妻子申請發還扣押物等，他合掌低頭不語，眼眶泛淚。

全案九月初移審，陳與檢方對判決均不服，提起上訴。昨天上午準備庭，陳請求法官給予交保機會，處理家務。檢方仍持反對意見，認他涉犯貪汙重罪且有逃亡之虞，仍有羈押必要。全案仍待合議庭評議後裁定。

一審認陳凱凌犯公務員利用職務上機會詐取財物罪處四年六月，褫奪公權五年；又犯公務員假借職務上機會，故意犯詐欺得利罪處二年六月，褫奪公權三年；又犯公務員財產來源不明罪處二年，褫奪公權二年；又犯三人以上共同詐欺取財罪處一年二月；又犯一般洗錢罪處十月併科罰金十萬元。應執行八年，褫奪公權五年。已缴交犯罪所得一八○萬元外，未扣案犯罪所得四四一萬多元均沒收。

陳凱凌上訴後一改全部認罪態度，僅認公務員利用職務上機會詐取財物罪，否認財產來源不明、洗錢等罪。

律師也提出陳任職局長內台銀薪資帳戶及妻子帳戶轉帳資料供比對，就其豪宅涉增貸部分，要求傳喚彰化銀行鑑估、審查人員作證。

陳凱凌 公務員 財產

延伸閱讀

吳亦凡性侵案「寫手爆料恐逆轉判決」？律師分析定罪關鍵：不太會變

無證據授意買票…二審今判南投縣議員林芳伃當選有效

台南前局長陳凱凌涉貪上訴二審 翻供否認財產來源不明、洗錢

聽學長的話「走捷徑」...大甲高中生摔癱 一審免賠二審逆轉

相關新聞

「台版柬埔寨」案／囚61人虐死3人 2嫌無期徒刑

「藍道」杜承哲為首的詐騙集團，透過假投資詐財近四億元，他們為了延遲犯行曝光時間，將六十一名帳戶提供者囚禁在小房間內，因此...

「台版柬埔寨」案／釀3死不在乎 傅、陳還想另起爐灶

台版柬埔寨詐騙囚禁案奪三命，核心幹部「梁朝偉、Ｓ姐」傅榆藺和「龍闕、茶董」陳樺韋，負責操縱指揮詐團；檢警查出命案曝光、有...

「台版柬埔寨」案／冷血詐團 逼喝漂白水 見人吐血笑太胖

台版柬埔寨求職詐騙案釀三死，法院昨判決，揭露詐團許多冷血對話；其中面對死者黃女生前身體腹部腫大數倍，不適吐血，傅榆藺竟稱...

「台版柬埔寨」案／爭點繁雜 不行國民參審

台版柬埔寨案昨第一波宣判，全案主謀「藍道」杜承哲涉買通台北市大同分局寧夏路派出前所長葉育忻，另透過詐團律師陳士綱得知專案...

台南前經發局長陳凱凌 二審翻供

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，以購置豪宅名義超貸，一審判他應執行八年，他及檢方均上訴。台...

雄二監主任管理員 收賄遭撤職

自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶非法吸金四十一億，關押高雄第二監獄時，暗中以金錢、手機收買主任管理員吳孟釗，指使吳當「傳令兵」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。