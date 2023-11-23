「台版柬埔寨」案／冷血詐團 逼喝漂白水 見人吐血笑太胖

台版柬埔寨求職詐騙三死案傅榆藺，判處無期徒刑，褫奪公權終身。圖／本報記者翻攝 台版柬埔寨求職詐騙案釀三死，法院昨判決，揭露詐團許多冷血對話；其中面對死者黃女生前身體腹部腫大數倍，不適吐血，傅榆藺竟稱「這麼胖頂多是氣喘，給她呼吸新鮮空氣」。

判決指出，該詐團有許多群組，傅榆藺暱稱「梁朝偉」，曾下令「那幾隻皮在癢的，強控區交頭接耳，拿來祭天祈福」。有被害人手指不小心斷了，骨頭插出來，控員幹部謝承佑竟稱「沒關係還有九指」。

傅榆藺曾下令被害人喝漂白水，稱「那個死不了人，逼他們出去不准報警」；對於控員回報雜支，她說「我看快像慈善基金會，他們度假？三餐吃這麼好」。

黃男跳樓身亡後，杜承哲曾在群組下令拆掉監視器、對被害人下藥餵到暈兩天，趁昏睡解開手銬，並撤離。蔡博臣還稱「一二○顆ＦＭ２當鹽巴下」，陳樺韋還換算一人五顆。

四十五歲黃女患有肝硬化，遭拘禁關押三十二天，生前腹腔積水二八○○公升，腹部腫脹數倍，導致消化道及胃出血，吐血、大小便失禁，她不斷喊「肚子痛、想回家」，傅榆藺在群組冷血回「這麼胖頂多是氣喘，給她呼吸新鮮空氣，或是去藥局買CO2」；杜承哲還吐槽CO2是二氧化碳。

傅榆藺日前在法庭上供稱，黃女吐血出狀況到死亡，僅數小時，死太快來不及救，還以爲控員回報死亡是開玩笑，公訴檢察官都看不下去，痛批她卸責。