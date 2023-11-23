「台版柬埔寨」案／釀3死不在乎 傅、陳還想另起爐灶

新北市刑大去年破獲「台版柬埔寨」案，在桃園救出遭詐團囚禁凌虐的卅二名被害人，逮捕八名詐騙集團成員。資料照片。記者王長鼎／翻攝 台版柬埔寨詐騙囚禁案奪三命，核心幹部「梁朝偉、Ｓ姐」傅榆藺和「龍闕、茶董」陳樺韋，負責操縱指揮詐團；檢警查出命案曝光、有成員落網之後，二人曾和主嫌「藍道」討論逃亡，甚至企圖更名另起爐灶繼續行騙，為求暴利幾無人性。

卅歲傅榆藺負責詐團查驗帳戶可否用來洗錢，她坦承操縱、指揮犯罪組織，但否認加重強盜，及黃男、黃女二個私行拘禁致死罪。她說黃男跳樓死亡是事後才知情，黃女「死太快來不及救」；另一名死者林男部分她則認罪。

審理時傅女說願各以五千元與全體被害人調解賠償，引發不滿；合議庭認為她是犯罪集團金字塔頂端主謀，比陳樺韋更高階，知悉並容許詐團成員凶殘行為。

台版柬埔寨案29被告刑期 製表／蕭雅娟

卅六歲陳樺韋全部認罪，稱只是會計，負責面試民眾，收取金融帳戶；他說黃男病危時自己是唯一提出要送醫，處理屍體後也帶少年去廟裡拜拜，沒有泯滅人性。

合議庭查出，檢警破獲兩處據點救人時，傅在群組暱稱即改名「冷霸」，陳則變「九龍太子」，二人與主謀杜承哲及蔡博臣、涂世泓討論逃亡，眾人曾商討找船偷渡到柬埔寨、泰國。傅還和杜承哲討論是否要到客家村莊成立新據點，企圖另起爐灶。

合議庭認為，傅榆藺應可預見被害人死亡結果，卻疏而未見，應負責任，陳樺韋所為直接攸關三條人命，侵害生命法益；黃男跳樓死亡二人判刑十四年，黃女和林男死亡部分處無期徒刑，均應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

除傅榆藺未全部認罪，廿九名被告只有鄧為至和吳秉恩二人不認罪；鄧原也是被害人，他稱非詐團成員，有被害人指證曾遭矇眼毒打，眼睛上的布掉下來，最後一眼看到鄧動手打人，法院認定他是詐團控員，判應執行十二年徒刑。

吳秉恩辯稱是派車客服，不知據點情況，但法院認為吳是詐團創始成員之一，如同總務、後勤角色，還送毒品、手銬、電擊棒等凶器，罪證確鑿，判應執行十九年。