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新北果菜公司交易異常 檢調搜索帶回8人偵訊

聯合報／ 記者王長鼎江婉儀／新北報導

新北市議員黃淑君日前在市議會質詢時，質疑新北果菜公司拍賣交易出現異常。圖／聯合報系資料照
新北市議員黃淑君日前在市議會質詢時，質疑新北果菜公司拍賣交易出現異常。圖／聯合報系資料照
新北果菜公司日前遭議員質疑有拍賣人疑似圖利特定廠商，新北地檢署昨前往板橋果菜市場搜索相關人員辦公室。新北果菜公司回應，會全力配合調查，將有內部行政調查懲處，若同仁有涉及不法，將依規定記過處分，並調離管理職。

新北地檢署指揮新北市調處，前往新北果菜運銷公司等5處搜索，帶回曾姓股長、拍賣員、果菜業者共8人，全案朝貪汙治罪條例罪嫌偵辦。

議員黃淑君本月7日質詢指出，調閱新北果菜公司今年拍賣資料，發現一般果菜公司進貨時間落在晚間11時至隔天凌晨2時，拍賣最晚到清晨5時30分，果菜公司卻有不少已過拍賣時間交易紀錄，質疑「誰早上7、8點還在拍賣」，她接獲檢舉，疑有拍賣人圖利特定廠商。

對於檢調搜索一事，黃淑君說，希望檢調查個水落石出，還給交易市場公平機制，保護農民收益，也捍衛消費者權益。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，會配合檢調調查，並總體檢市場交易流程，有缺失會立即改善，在不影響農民權益下，打造公開、公平、安心的交易平台。

議員 農民

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