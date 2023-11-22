基隆男愛上小40歲女同事 偽造自願結婚同意書：女方後悔要賠1千萬

基隆市年逾60歲吳姓男子疑愛慕小他40歲的陳姓女同事，偽簽陳女姓名書寫「同意書」寄給對方，內容有陳女自願與吳男結為夫妻文字，另有寫著違約賠償1000萬元文件。基隆地院法官審理後，依偽造文書罪嫌判決吳男2月徒刑，得易科罰金。考量陳女原諒吳男，宣告緩刑2年。

判決指出，吳男和陳女曾為同事，吳男在今年2月24日寄出一封信到陳女住處。陳女收到信後，拆開發現裡面有「同意書」和「違約賠償」文件，同意書記載陳女自立書日起，自願與吳男結為夫妻，並履行夫妻之義務、違約賠償文件寫著若爾後有後悔，自願無條件賠償1000萬元等文字。

同意書的「立書人」欄，有陳女的簽名，並填寫陳女出生年月日、國民身分證字號等個人資料。陳女在住處收到信後報案，警方查出吳男涉案，通知到案說明後送辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，吳男承認寄信，但否認偽簽陳女姓名及填寫陳女個人資料。檢察官依相關事證，認定吳男涉案，依偽造文書、加重誹謗罪嫌起訴。法院審理時，吳男自白犯罪。

法官指出，吳男僅因一時興起，即冒用陳女名義書立同意書並寄給陳女，內容造成陳女困擾，法治觀念薄弱實不應該。考量吳男坦承犯行，無前科及犯罪手段、情節、告訴人撤回加重誹謗罪告訴等情狀，依偽造文書罪判刑2月，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑2年。陳男偽造的陳女印章沒收。