中投公司想標售東京蛋黃區大樓 最高行駁回：政商地段好不可易手

中央投資公司向不當黨產處理委員會申請，許可公開標售旗下的日本台灣貿易開發株式會社全部股權，但黨產會不准，中投公司提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判中投公司敗訴，最高行政法院今駁回中投公司上訴確定。

最高行政法院指出，中投公司申請出售名下100％控股的欣光華公司所持有日本台灣貿易開發株式會社全部股權的目的，是出於自身的投資經營計畫，以改善公司財務結構、增進投資效益的需求，不符合黨產條例第9條第1項但書及同條例第9條第1項正當理由及許可要件辦法第3條第6款等規定，上訴無理。

中投公司為改善財務、增加公司資金運用，且考量日本台灣貿易開發株式會社主要資產為位於東京港區的東京貿易大樓（TTD大樓）將來大幅整修將會增加大筆費用，2017年9月8日向黨產會申請公開標售名下100％控股的欣光華公司所持有的股權。

黨產會認定TTD大樓近期除緊急發電機須更換外，其他設備並無更替必要，就算更換緊急發電機，預算概估僅為1500萬日圓，以台貿經營TTD大樓近年來營業收入觀察，2016年營收約2.58億日圓、營業毛利約1.88億日圓，更換緊急發電機的費用，台貿公司應有能力支付。黨產會當年12月26日決議駁回，2天後發函通知否准。中投公司提行政訴訟，聲明撤銷復查決定及原處分但敗訴，隨即再上訴最高行。

最高行認為，台貿現階段經營穩定，淨值報酬率高，TTD大樓承租戶企業營運良好，有長期租賃的意願。另外，TTD大樓位處東京中樞，鄰近日本中央政府、諸多各國大使館及日本各大企業總部，如果收歸為國有，對於我國政府連絡溝通日本政府、國際社會及民間企業，不僅有地利之便，更有政治、商業上地點象徵意義，且東京港區地段的土地利用幾近飽和，日本不動產市場一地難求，是很珍貴的資產，不可輕易易手。

此外，據日本銀行業者分析，除非遭遇戰爭、地震等不可抗力天災人禍，TTD大樓所處地段未來趨勢看漲，為日本熱門的投資項目，北高行認為中投公司申請出售股權的目的與黨產條例規定不符，最高行認為於法並無不合。

中投公司不僅在法律上因100％持有股份而控制欣光華公司，實際運作上也以其董事會執行欣光華業務，欣光華公司及台貿全然無獨立營運空間。欣光華持有的股權屬國民黨附隨組織、也就是中投公司，於黨產條例公布時還存在的現有財產，非黨產條例第5條第1項除書所定「黨費、政治獻金、競選經費之捐贈、競選費用補助金及其孳息」等情形，依規定推定為不當取得的財產。

最高行認為北高行的判決未違反論理法則、經驗法則，也沒有適用法規不當、判決理由矛盾或理由不備等情事，因此駁回中投公司上訴。