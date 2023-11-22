查獲地下賭盤！赫見總統大選、藍白合不合賠率 不排除境外勢力介入

總統副總統、立委大選逼近，網路上不少關於地下賭盤的貼文，甚至開出藍白合、藍白不合的賠率，欲吸引民眾下注，雲林檢警獲報，佯稱要下注藍白不合60萬元，成功將車手釣出面交，一舉查獲2人，不排除背後有境外勢力介入，擴大追查中。

雲林地檢署日前獲報從今年9月開始有賭博集團在臉書刊登總統選舉賭盤賠率貼文，民眾若欲進一步瞭解相關賭博資訊，須繳交3千元，才能加入「2024總統選舉賭盤會員交流」的LINE群組，群組內有刊登各總統候選人、藍白政黨合不合的賠率，例如藍白不合的賠率1：2.5，供會員下注從中牟利。

雲林地檢署檢察長戴文亮得知訊息後，交由檢察官曹瑞宏指揮北港警分局偵辦，警方佯稱要下注，先加入會員並小額下注7千元取得對方信任，後又稱要下注藍白不合60萬元，在10月11日相約面交賭資，當場緝獲收取賭資的27歲李姓男子，並聲請羈押獲准，同月26日循線緝獲共犯32歲蕭姓男子，也聲請羈押獲准。

警方循線查獲下注匯款帳戶，嫌犯供稱帳戶內的金流與賭盤下注無關，根據帳戶內的金流狀況，檢方推估至少70萬元，蕭姓男子供稱其上手為位於大陸地區的不詳男子，他們透過通訊軟體通話時，對方大陸口音清晰可辨，不排除境外勢力介入選舉，全案仍在擴大追查中。李嫌、蕭嫌依涉嫌違反選罷法、洗錢防制法、洗錢未遂等罪嫌提起公訴。

雲林地檢署表示，選舉越近，地下賭盤訊息猖獗，且境外勢力試圖影響台灣選情，民眾若有發現選舉賭盤不法行為，可撥打檢舉專線 0800-024-099#4提出檢舉，最高可獲得500萬元檢舉獎金，檢舉資料絕對保密。