新北檢搜索板橋果菜市場約談10餘人 議員再曝：還有人收回扣

新北果菜公司日前被議員質疑，有拍賣人疑似圖利特定廠商。新北地檢署今搜索板橋果菜市場辦公室、約談拍賣員等10餘人。果菜公司表示，第一時間已做內部行政調查，相關人員懲處或調職，調查結果檢送市府備查。

新北市議員黃淑君在7日質詢時指出，她調閱新北果菜公司今年拍賣資料，發現一般果菜公司進貨時間落在晚間11時至隔天凌晨2時左右，拍賣最晚到清晨5時30分，但果菜公司卻有不少已過拍賣時間的交易紀錄，質疑「誰早上7、8點還在拍賣」。她接獲檢舉，有拍賣人疑似圖利特定廠商。

黃淑君說，果菜公司今天也到議會報告，說明相關情況。她認為這不是個人行為，而是有共犯結構，公司高層應該也了解情況，一定要嚴格稽查。尤其她聽說還有人向盤商收取回扣，都應徹查。

果菜公司表示，檢調到板橋市場調查，除完全配合調查查明真相，並趁此次事件總體檢板橋市場交易流程，有缺失立即改善，在不影響農民權益下提供更公開、公平、安心的交易平台。