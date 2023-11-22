防假律師騙錢！法務部建「律師查詢系統」 每周五更新資訊

詐騙手法千變萬化，近來出現冒用律師身分寄送律師函詐騙民眾匯款案件，造成民眾財產損失。法務部調部辦事主任檢察官李仲仁今天表示，法務部建置有「律師查詢系統」，建議民眾多方查證，以免上當。

法務部長蔡清祥說，有些人以「真律師」的人頭、地址、照片行騙，建議有找律師需求的民眾先上法務部官網查核。

曾任律師的法務部政務次長蔡碧仲說，他曾在雲、嘉、南執業多年，律師不要隨便找一找，要貨比三家，電腦一按就知道接洽的對象是真是假，可先詢問對方「在哪裡執業」、「在哪個公會登錄」，也可以去事務所親自見聞。

法務部表示，民眾委任律師之前可先上法務部「律師查詢系統」查詢，系統除提供完整律師姓名、性別、律師證書字號之外，更會提供律師所屬公會、照片、律師事務所的名稱、地址、電話以及電子郵件信箱等訊息。

法務部說，律師查詢系統每星期五更新，民眾如果對查詢結果有疑問，可以電話直接向法務部或向各地律師公會查詢。

法務部表示，依律師法規定，非律師辦理訴訟事件、律師借牌給非律師使用、非律師經營律師事務可處1年以下有期徒刑，如假冒律師詐騙，最重可處7年有期徒刑，檢察官會法辦假律師，確保民眾有安全的司法環境。