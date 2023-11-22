快訊

總統大選最新民調／侯柯配、柯侯配皆贏賴蕭配

3份民調遭排除？柯志恩怒批「誰讓擱置」 學者：完全不存在讓6%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超慘二寶媽！銀行帳戶3萬元賣詐團 她得賠1299萬元給被害人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾在百貨專櫃上班的徐姓二寶媽，因缺錢將銀行帳號交給詐騙集團，詐團鎖定傅姓男子行騙，讓傅男成功匯出1299萬元至徐女帳戶，事後警方掃蕩該集團，徐女被依共同犯詐欺取財罪判刑2年2月，傅男另向徐女索賠，法院審理後，判徐女得賠償傅男遭詐的1299萬元。

檢警調查，徐女擔任詐騙集團「取款車手」，還一併將自己銀行帳戶交給詐團使用，為了賺取其他收入，徐女還擔任「收簿手」向蔡姓男子收購銀行帳戶。

2019年底，詐騙集團鎖定傅姓男子行騙，佯稱「中華電信客服人員」、「警察局」、「地檢署」等單位，稱傅男帳戶涉及洗錢、毒品等罪，為了辦案需要，要求傅男將錢領出來，隨後還假扮投資顧問，誘騙傅男投錢炒香港房地產。

傅男不疑有他，隨即依照詐團指示，短短3個月內匯款多次，合計匯入1299萬元至徐女及徐女收購的蔡男帳戶，錢一入帳，詐騙集團幹部隨即指派車手至銀行提領一空。

等到傅男發現被騙，想要追回遭詐千萬元早已為時已晚，警方獲報後展開調查，陸續逮捕徐女及背後的詐騙集團，集團車手、取簿手及幹部等人先後落網，目前案件仍在各地法院審理中。

至於徐女詐騙傅男部分因犯三人以上共同詐欺取財罪，法院考量她有兩名小孩，曾在百貨專櫃上班，判刑2年2月，她還有多件詐欺案正在審理中，傅男不甘畢生積蓄遭騙精光，提告向徐女索賠1299萬元。

雄院民事庭審理時，徐女裝成被害人喊冤，稱她沒有拿到這筆鉅款，當時是詐團以3萬元騙走她的存摺，她願意用3萬元跟傅男和解，至於其他金額則不願賠償。

但雄院法官調閱檢方偵查卷宗及筆錄資料，認定傅男損失的1299萬元確實是因遇詐而匯入徐女帳戶，傅男對徐女有未定給付期限的金錢債權，綜合事證後，判徐女得賠償傅男1299萬元損失。可上訴。

高雄徐姓二寶媽將銀行帳戶以三萬元賣給詐團，不僅自己被判刑要入監，還要賠償被害人1299萬元。示意圖／ingimage
高雄徐姓二寶媽將銀行帳戶以三萬元賣給詐團，不僅自己被判刑要入監，還要賠償被害人1299萬元。示意圖／ingimage

詐騙集團 車手 詐欺

延伸閱讀

台版柬埔寨3死...拘禁者恐慌症發作慘遭電擊毆打 矇眼布掉下看到他

影／假遠親說匯300萬借她繳房貸 她見收據心喜急要給8萬手續費

台版柬埔寨奪3命 「茶董」全認罪但攸關三條人命...判無期徒刑

為緬北詐團頭目視頻慶生祝賀 港星曾志偉道歉

相關新聞

內褲顏色被曝光…國小男童連摔女同學5次 踩到她口鼻流血

中部1名國小3年級男童和同班女童遊戲時，因細故口角又互說出內褲顏色，竟當同學面大打出手，且男童因有跆拳道黃帶還將她連摔5...

早上8時還在拍賣？新北果菜公司交易異常1.3億元 檢調偵訊9人

新北市議員黃淑君本月7日在市議會質詢時指出，新北市果菜運銷公司有許多「不在正常時間」的交易紀錄，且成交量極大達1.3億元...

超慘二寶媽！銀行帳戶3萬元賣詐團 她得賠1299萬元給被害人

曾在百貨專櫃上班的徐姓二寶媽，因缺錢將銀行帳號交給詐騙集團，詐團鎖定傅姓男子行騙，讓傅男成功匯出1299萬元至徐女帳戶，...

新北檢搜索板橋果菜市場約談10餘人 議員：還有人收回扣

新北果菜公司日前被議員質疑，有拍賣人疑似圖利特定廠商。新北地檢署今搜索板橋果菜市場辦公室、約談拍賣員等10餘人。果菜公司...

王傳一曝「月嫂2行徑致妻憂鬱」挨告 北檢首度傳喚雙方出庭訊

今年，演員王傳一出席父親節公益活動時表示，妻子與月嫂照顧小孩的觀念不合，導致妻子產後憂鬱，辭退僅聘用5天的月嫂。王傳一話...

防假律師騙錢！法務部建「律師查詢系統」 每周五更新資訊

詐騙手法千變萬化，近來出現冒用律師身分寄送律師函詐騙民眾匯款案件，造成民眾財產損失。法務部調部辦事主任檢察官李仲仁今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。