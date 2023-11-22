超慘二寶媽！銀行帳戶3萬元賣詐團 她得賠1299萬元給被害人

曾在百貨專櫃上班的徐姓二寶媽，因缺錢將銀行帳號交給詐騙集團，詐團鎖定傅姓男子行騙，讓傅男成功匯出1299萬元至徐女帳戶，事後警方掃蕩該集團，徐女被依共同犯詐欺取財罪判刑2年2月，傅男另向徐女索賠，法院審理後，判徐女得賠償傅男遭詐的1299萬元。

檢警調查，徐女擔任詐騙集團「取款車手」，還一併將自己銀行帳戶交給詐團使用，為了賺取其他收入，徐女還擔任「收簿手」向蔡姓男子收購銀行帳戶。

2019年底，詐騙集團鎖定傅姓男子行騙，佯稱「中華電信客服人員」、「警察局」、「地檢署」等單位，稱傅男帳戶涉及洗錢、毒品等罪，為了辦案需要，要求傅男將錢領出來，隨後還假扮投資顧問，誘騙傅男投錢炒香港房地產。

傅男不疑有他，隨即依照詐團指示，短短3個月內匯款多次，合計匯入1299萬元至徐女及徐女收購的蔡男帳戶，錢一入帳，詐騙集團幹部隨即指派車手至銀行提領一空。

等到傅男發現被騙，想要追回遭詐千萬元早已為時已晚，警方獲報後展開調查，陸續逮捕徐女及背後的詐騙集團，集團車手、取簿手及幹部等人先後落網，目前案件仍在各地法院審理中。

至於徐女詐騙傅男部分因犯三人以上共同詐欺取財罪，法院考量她有兩名小孩，曾在百貨專櫃上班，判刑2年2月，她還有多件詐欺案正在審理中，傅男不甘畢生積蓄遭騙精光，提告向徐女索賠1299萬元。

雄院民事庭審理時，徐女裝成被害人喊冤，稱她沒有拿到這筆鉅款，當時是詐團以3萬元騙走她的存摺，她願意用3萬元跟傅男和解，至於其他金額則不願賠償。

但雄院法官調閱檢方偵查卷宗及筆錄資料，認定傅男損失的1299萬元確實是因遇詐而匯入徐女帳戶，傅男對徐女有未定給付期限的金錢債權，綜合事證後，判徐女得賠償傅男1299萬元損失。可上訴。