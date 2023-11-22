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嘉市男5樓洗外牆墜樓不治和解 雇主過失致死起訴

中央社／ 嘉義市22日電

嘉市羅姓男子今年7月間清洗新建物外牆，不慎從5樓高處墜落地面不治；嘉檢認為包商未在施工處設置防護網等措施，明顯疏失，雙方雖和解，但分期賠償時間過長，仍依過失致死罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，羅男7月1日上午在民雄鄉1處新建房屋5樓處清洗外牆磁磚時，不慎墜落1樓地面，緊急送醫急救，因高處墜落，造成頭部重創、左側血胸等傷勢，仍宣告不治。

羅男兒子向承包建物外部裝修、增建工程的包商曾姓男子提告，警訊後，警方依過失致死罪嫌函送法辦。

起訴書表示，依據職業安全衛生法規定，雇主對於在高度2公尺以上的高處作業、勞工有墜落之虞，應督促勞工確實使用安全帽、安全帶、安全網及其他必要防護具，包商曾男當時未督促羅男使用，且未在施工架開口處設置護欄等防墜措施。

檢方表示，包商曾男坦承犯行，具悔意，偵查中也與羅男家屬達成和解，並分期賠償金；另外，被害人告訴代理人於偵查中陳述，若曾男履行和解條件，同意給予緩起訴處分。

不過，嘉檢偵結，因分期時間過長，仍依過失致死罪嫌起訴，檢方並建請法官審酌上情，量處適當刑責。

過失致死 嘉義 提告

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