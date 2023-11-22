台版柬埔寨3死...拘禁者恐慌症發作慘遭電擊毆打 矇眼布掉下看到他

台版柬埔寨詐騙案29名詐團成員今宣判遭處重刑，僅3人否認犯罪，其中「從被害人轉為控員」的鄧為至堅稱自己非詐團成員。被拘禁者出庭證稱，他被抓包指使女生假裝恐慌症病發昏倒，慘被矇眼毒打，矇眼布快掉下來，看到鄧為至打人。鄧遭判處應執行12年徒刑。

士院判決指出，此案被拘禁者61人，其中3人不堪凌虐身亡，假投資詐騙被害人計246人，詐騙金額高達3億9342萬餘元。29名被告，僅傅榆藺否認加重強盜、黃男及黃女2條人命部分，其餘認罪；吳秉恩、鄧為至否認犯罪，其餘26人全部認罪。傅榆藺、陳樺韋遭判處無期徒刑，褫奪公權終身；控員、幹部、車商等24人判處5年至29年6月不等徒刑；棄屍4人判處1年2月至1年4月不等徒刑。

「從被害人轉為控員」的23歲鄧為至在偵查中就獲釋未被羈押，日前他出庭當庭喊冤否認犯罪，強調不是詐團成員。

他辯稱，原本是車主出租銀行帳戶給詐團，被拘禁時，姑姑聯繫詐團說要報警，他才被解開手銬，被迫輪為控員遭呂政儀逼迫拿電擊棒攻擊2名被害人，呂凶狠的說「你不電擊別人，就換你被電」，也有幫忙煮過2次泡麵，還有「端麵」給被害人吃等雜事。

日前朱姓證人出庭作證，他被拘禁在桃園據點，有女生為了離開據點，假裝恐慌症發作昏倒，但當時呂政儀等控員竟拿出電擊棒企圖電擊，測試女生有沒有說謊，隨即被識破。

控員發狠質問是誰出意見？朱為避免女生被打，聲稱是他指使女生裝病，隨即遭矇眼毆打，但因眼睛上的布要掉下來，最後一眼看到鄧為至，認為鄧就控員動手打人。當時他也因遭受極大心理壓力，自己真的恐慌症發作，遭上手銬腳鐐，矇眼毆打，背部、四肢多處挫傷瘀青。

合議庭認為，鄧為至可以從房間自由走到客廳，能看手機和控員一起吃外送餐，還有毆打被害人等，主觀上有犯罪故意，考量為了自保才加入詐團，則有減輕其刑，全案共犯94罪，應執行12年徒刑。

另一名否認犯罪的為綽號「肥腸」吳秉恩辯稱，他只是派車公司的客服，涂打電話給他為他要不要接肥單，抵達南投才被暗示要棄屍，他近視、有閃光，抵達山區天色較暗，張家豪、涂世泓把裝屍體的行李箱搬下車合力丟下邊坡。

合議庭認為，28歲吳秉恩是此詐團創始成員之一，雖然沒有親自到據點，但就如同總務、後勤角色，負責詐團外務，包含承租桃園、淡水據點，拘禁被害人，派車接送被害人到銀行或據點關押，更提供詐團所需的FＭ2毒品、手銬、電擊棒等凶器。黃男死亡後拿到5萬元遺棄屍體代價。合議庭認定吳秉恩犯326罪，應執行19年徒刑。

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