台版柬埔寨奪3命 「茶董」全認罪但攸關三條人命...判無期徒刑

台版柬埔寨求職詐騙案，狠心囚虐人頭帳戶提供者，奪走三條人命，核心幹部陳樺韋（茶董）在審理中雖坦承全部犯行，但他操控指揮詐團，直接攸關三條人命，遭判處無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，陳樺韋和傅榆藺共犯操縱、指揮犯罪組織罪、私行拘禁致死罪、結夥三人以上攜帶兇器強盜罪、非法使人施用第三級毒品、三人共同詐欺取財罪，陳樺韋另犯遺棄屍體罪，共計321罪（50次加重強盜罪、8次非法使人施用毒品罪、2次遺棄屍體罪、257次加重詐欺及洗錢罪），判處無期徒刑，褫奪公權終身。

日前審理時，陳供稱自己角色只是集團的「會計」，這是社會矚目的案件，想要改善被害人處境，軟控不要強控，也是唯一一人死者林男生前出狀況時，稱要送醫的人，對於遺棄屍體部分，事後自掏腰包包紅包，帶少年到廟裡拜拜，不是完全反社會化，沒有泯滅人性。

陳和辯護人稱，新聞報導對於藍道杜承哲勾結派出所長葉育忻、控制詐團人員等情，陳配合檢察官偵查，供出藍道幫其他人委任律師取得案情，他很配合專案小組偵辦提供訊息。

此詐團38天內，控員「強控」私刑拘禁61人名被害人，被害人一進屋被搜身搶財、嘴塞毛巾，上手銬、腳綁束帶，如果交談就被毒打凌虐，還在大鍋泡麵中加入毒品FM2，讓被害人昏昏欲睡。控員持續拍照、錄影回報現場狀況，核心幹部從飛機通訊軟體下令包含全身電療、毆打，手段凶殘泯滅人性奪走3條人命，黃男跳樓身亡，黃女生病休克死亡，林男心肌梗塞休克死亡。

判決痛批，陳樺韋操縱、指揮犯罪集團，共招募17名控員加入詐團，為讓詐團成功詐騙謀取暴利，不惜以私行拘禁、非法使人施用第三級毒品、結夥三人以上攜帶凶器強盜等方式侵害他人，且沒將被害人送醫，導致生命無端消逝。

陳樺韋在據點被查獲後，把暱稱自「龍闕」變更為「九龍太子」，和傅榆藺等人成立群組，討論偷渡海外逃亡。雖然他坦承全部犯行，但沒有和被害人和解賠償，且所爲直接導致3人死亡結果，侵害生命法益嚴重，判處無期徒刑。

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