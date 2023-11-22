無證據授意買票…二審今判南投縣議員林芳伃當選有效

南投縣議員林芳伃被檢方指控，委由國民黨林姓女黨員、國民黨黃復興黨部黃強埔區陳姓主任，以現金500元、養生茶方式，向選民買票，林女、陳經一審判有罪確定，檢方提出林芳伃當選無效之訴，台中高分院今維持一審認定，認為無證據顯示林女、陳買票有經林芳伃授意，判當選有效，全案確定。

判決指出，林芳伃是國民黨南投縣黨部推薦的南投縣第五選區的議員參選人，也獲選民支持當選，不過檢方指控，國民黨埔里鎮黨部林姓女黨員、國民黨黃復興南投黨部黃強埔區陳姓主任，涉嫌在去年11月17日，向選民致贈養生茶，以及每人每票500元現金，要求支持林芳伃，檢方據此提出當選無效之訴，不過一審審理後，認為無證據顯示林芳伃有授意，判當選有效。

檢方上訴台中高分院，今天宣判，仍維持一審認定。合議庭指出，雖然林姓女黨員、陳姓主任經南投地院判有罪確定，但檢方起訴沒有認定林芳伃與林姓女黨員、陳姓主任有犯意聯絡或行為分擔，且根據林姓女黨員與陳姓主任的供述，也無法證明行賄財物出自於林芳伃。

合議庭指出，不能僅以林女、陳男同屬黃強埔區黨部黨員，即認定林芳伃對於林女、陳男的賄選行為有所知悉，此案檢方也沒有起訴林芳伃違反選罷法的犯行，無證據證明林芳伃有違反選罷法的行為，今駁回檢方上訴，判當選有效，全案確定。