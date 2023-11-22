台版柬埔寨3死...犯罪金字塔頂端傅榆藺縱容控員施虐 判無期

台版柬埔寨求職詐騙三死案，專業驗車的核心角色Ｓ姐傅榆藺，士林地方法院認定，她是犯罪集團金字塔頂端主謀，知悉並容許詐團成員的凶殘行為，無須親自動手實施，且還在控員落網後，企圖另起爐灶，再度從事詐騙，今判處無期徒刑，褫奪公權終身。

傅榆藺負責面試成員、審核、控管被害人帳戶，且看首腦「藍道」杜承哲聯繫討論細節，人頭帳戶驗車後，交給境外假詐騙機房洗錢，假投資詐騙被害人計246人，詐騙金額高達3億9342萬餘元。

士院指出，傅榆藺和陳樺韋共犯操縱、指揮犯罪組織罪、私行拘禁致死罪、結夥三人以上攜帶兇器強盜罪、非法使人施用第三級毒品、三人共同詐欺取財罪，陳樺韋另犯遺棄屍體罪、加重。傅榆藺共328罪，陳樺韋共321罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

法院認為，傅榆藺是犯罪金字塔頂端人物，比陳樺韋更高階，她否認加重強盜，也否認害死黃男、黃女2條人命，僅認第三名林男的私行拘禁致死罪。

受命法官日前問他「何時開演？」是否指你要對被害人傷害，透過監控查看？她辯稱，控員上傳影片她才會看到，自己是驗車人員，不會去用監控系統。「我以為他們回報黃女死亡是在開玩笑」回報肚子痛不舒服，大概2、3小時，人就走了「死太快來不及救」；林男則是有想帶林男就醫。

判決指出，依據點的遠端監控設備、控員定時上傳回報狀況、飛機通訊軟體對話紀錄，傅傳訊息「那幾隻皮在癢的，強控區」、「交頭接耳拿來祭天祈福都是這種人」等，可認為她知悉並容許控員行為，指揮、操縱犯罪組織。

判決指出，黃男被上銬關押11天，房間只有3.4坪卻關了32人，背拘禁者只能「坐立」方是休息，還被呂政儀、張家豪、鄭文誠毆打或電擊，要求唱歌，傅知悉這些狀況，黃男選擇從11樓跳樓身亡，傅應可預見，卻疏失而未預見，應付斯行拘禁致死責任。

另傅否認黃女部分，黃女被關約1個月遭受電擊，在黃男死後長時間承受身心壓力，尿失禁、身體惡化、吐血，肚子痛想回家，卻無送醫，還被其他控員用錯誤方法救治，包含CPR(心肺復甦術)、哈姆立克法、灌奶茶疏通呼吸道，傅同樣疏失而未預見應負責。黃男跳樓身亡部分判刑14年，黃女、林男兩條人命判無期徒刑。

全案辯論終結時，傅女最後說，她對不起媽媽和親朋好友，但做錯事想打工賺錢賠償，不是故意傷害人，甚至強調「以後不會再做詐騙，請法官網開一面」，懺悔要改做好人，陪伴6歲女兒、3歲兒子，沒有拿杜承哲曾提到的5百萬安家費。

合議庭審酌，傅榆藺操縱、指揮犯罪組織期間長達2月餘，直接3人死亡，本案共計犯50次加重強盜罪、8次非法使人施用毒品罪、266次加重詐欺及洗錢罪，被害人遭上手鐐腳銬或以毛巾塞入嘴部控制行動，還在不知情情況下餵食毒品，控員落網後，傅還將暱稱自「梁朝伟」改為「冷霸」，和陳樺韋等人謀畫另起爐灶，指揮涂世泓等人負責人頭帳戶驗車等，全案僅願和各被害人5千元和解等情狀判刑。可上訴。

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