全台首件國民法官案 殺人被告羈押中遭同房收容人痛毆

全台首件國民法官案，台中黃姓業務員涉嫌殺人案預計12月底審理、宣判，未料黃男近日在看守所羈押期間傳出遭同房收容人痛毆，所方將黃施以戒具上銬釐清事發經過，並向法院陳報；台中地院認為，管理員對黃上銬1小時25分，且是為避免衝突擴大未違反比例原則，裁定准許，可抗告。

台中看守所陳報指出，黃男今年10月22日晚上7點多，在看守所內遭同房的曾姓收容人施予暴行毆打，隨即被帶往勤務中心釐清事發經過，因夜間警力薄弱，為避免雙方再發生暴力衝突，由所方人員對黃施用戒具手銬，直至晚間9點解除，並依羈押法向法院陳報。

台中地院指出，羈押法第18條規定，被告有「脫逃、自殘、暴行、其他擾亂秩序行為之虞」或「救護必要，非管束不能預防危害」，經法院裁准後看守所得施用戒具、施以固定保護或收容於保護室，並通知其辯護人，以上情形若屬急迫，得由看守所先行為之，並即時陳報法院。

中院審酌，黃男遭同房的曾男毆打，管理人員須帶往勤務中心釐清事發經過，考量當時夜間警力薄弱，為免雙方再生衝突，認為有施用戒具的必要，堪認屬於急迫。

法院也認為，管理員對黃男上手銬僅1小時25分，並先行由看守所所長核准，且事後立即陳報法院，足認本次施用戒具是為避免衝突且未逾越必要程度，裁定准許。

全案起因於，黃男和施姓男子（均22歲）讀東海大學認識，施引介黃加入直銷公司，雙方互動熱絡，黃鼓起勇氣向施表白卻遭婉拒而心生不滿，黃2022年10月20日持刀朝施頸部、胸口猛砍13刀釀慘死，檢方今年1月4日偵結依殺人罪嫌起訴黃，1月5日繫屬台中地院後成國民法官新制上路第1件。

中院審理近1年，上次11月10日開完準備程序庭後，諭知將於12月22日抽選出國民法官，並於12月25日起密集審理5天，預計12月29日宣判。