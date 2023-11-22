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女遊客摸小琉球海龜代價不輕 網友賀30萬罰金入國庫

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東小琉球海龜生態資源豐富，吸引遊客前往朝聖，官民近年聯手宣導不得觸碰、餵食等騷擾行為，並陸續法辦10多人，但昨天又有民眾在海邊目擊1名女遊客，蹲下撫摸海龜與牠緊貼自照，因不聽勸阻，氣得向海巡署舉報並PO上臉書，海巡署事後找到女遊客，她一臉錯愕直說不知違法，訊後被依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦。

屏東小琉球海邊隨處可見海龜出沒，國內外遊客過去乍見海龜常會情不自禁伸手觸摸或踩踏，3年多前在地海洋保育志工和海巡署聯手宣導，並在各沙灘進出口放設多國語言的禁止騷擾海龜告示板，近兩年騷擾行為已鮮見；昨天卻有民眾在美人洞海邊，目擊1名女遊客蹲下撫摸海龜並與牠緊貼自照，附近民眾見狀大聲喝止，因女遊客不聽，還擋住海龜去路，不讓海龜離開，於是向海巡署舉報並將畫面PO上臉書。

該段畫面PO上臉書社群網路後引來熱議，網友留言：「賀30萬罰金入國庫」、「等等又要爆哭說不知道海龜那麼貴」、「傻孩子，摸一下30萬」、「國庫感謝妳，瞎妹」、「都一直宣導，會不知道吧」、「準備為她的無知付出代價」。小琉球海洋保育志工隊說，違法遊客被法辦時，多推說不知違法，也未看到告示牌，但不能以此為由免罰，盼遊客遵守法令。

一時好奇伸手觸摸或腳踩海龜的代價不輕，依野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬元以下罰金；海巡署說，已判決的多件騷擾海龜案件，有繳交3萬元罰金後獲緩起訴或判拘役10至50天不等，被告當下多稱不知道是違法行為，進入偵審後發現事情的嚴重性，表露悔意請求原諒。

女遊客昨天在屏東小琉球美人洞海邊看到海龜，興奮地蹲下觸摸並靠近自拍，民眾向海巡署舉報後被依違反野生動物保育法函送法辦。圖／取自臉書
女遊客昨天在屏東小琉球美人洞海邊看到海龜，興奮地蹲下觸摸並靠近自拍，民眾向海巡署舉報後被依違反野生動物保育法函送法辦。圖／取自臉書
女遊客昨天在屏東小琉球美人洞海邊看到海龜，興奮地蹲下觸摸並靠近自拍，民眾向海巡署舉報後被依違反野生動物保育法函送法辦。圖／取自臉書
女遊客昨天在屏東小琉球美人洞海邊看到海龜，興奮地蹲下觸摸並靠近自拍，民眾向海巡署舉報後被依違反野生動物保育法函送法辦。圖／取自臉書

海龜 海巡署 小琉球 保育類野生動物

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