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DCARD影射林佳龍遭網軍攻擊是自導自演 男獲不起訴
總統府祕書長林佳龍去年爭取代表民進黨參選台北市長選舉期間，知名網路論壇DCARD出現一位暱稱為「嘉南藥理大學」的網友，PO出「DPP北市選戰已經內鬥成這樣了？」並檢附一份「民進黨執行會議紀錄摘要」的截圖，影射林佳龍自導自演遭網軍攻擊。經林佳龍提告加重誹謗，台北地檢署鎖定一名李姓男子，但因李男發文IP所使用的網路分享器有資安漏洞，難以排除遭駭客入侵，因此認定李男罪嫌不足不起訴。
去年7月5日，林佳龍爭取台北市長選舉提名期間，發現DCARD論壇出現上述PO文，內容不僅指出「今天忽然收到信箱提醒，閒置多日的信箱裡出現一份DPP的會議紀錄，內文自稱是看不下去對林佳龍的打壓，在尋找願意幫忙報導的記者...」、「我不是哪個黨的忠貞黨員，實在看不出是真是假，不過裡面有些事已發生過，就算是造假也算很用心了」，並附上一份「民進黨執行會議紀錄摘要20220525」的電子郵件及會議紀錄截圖，影射林佳龍指揮支持者自導自演遭網軍攻擊。
經林佳龍提告，檢方根據發文IP，鎖定李男涉嫌散布不實訊息，但他到案時否認PO文。檢方進一步清查他使用的電腦設備，發現他所用的分享器，屬資安公告查有漏洞的分享器，只要進入管理者介面並輸入預設帳號、密碼即可登入，因此不排除是駭客入侵該IP的電腦設備後，開啟VPN伺服器作為犯罪跳板隱匿自身IP，且缺乏其他事證證明與李男有關，故將他不起訴。
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