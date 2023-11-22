交警年開罰單900張 怒控「開到分局長朋友」遭調職...分局火速澄清

高雄警察局交通大隊岡山分隊的交警賴偉銘昨晚在臉書具名貼文槓上岡山分局長陳柏彰，賴直言自己年開2000至3000張罰單，自認勤奮值勤卻遭分局抹黑霸凌，就在賴貼文不久，陳柏彰親上火線也具名留言，引來網友熱議，今天上午岡山分局針對賴警貼文指控「開長官朋友」罰單，嚴正聲明子虛烏有。

賴警昨晚在臉書「靠北police」粉專上具名投訴遭職場霸凌，賴指出，他今年舉發紅單粗估約有2000至3000張，被申訴30張，申訴成功3張，被申訴率是1%，申訴成功率不到0.2%，他怒指分局昨回覆媒體，指控他「交通警察執法專業不足」是對他勤奮執法的抹黑。

但就在賴具名貼文不久，岡山分局長陳柏彰也留言回應「如果認為岡山分局提供不實訊息抹黑你，我尊重你誓死捍衛名譽的決定而提起訴訟。」許多網友看見兩人具名對槓，紛紛按讚回應，引來熱議。

記者昨晚實際向岡山分局查證，賴警今年開單至今約為909件，在岡山分隊居冠，但並非他所言2000至3000件。至於，遭指控開到自身好友一說，陳柏彰回應，不僅他的好友違規會被開單，就是民代違規也會被岡山分局開單，並無二法。

今天上午岡山分局對外發聲明稿，經調閱賴警今年製單數為909件，申訴件數為30件，申訴率為3.3%；而交通分隊其餘同仁製單件數共為4820件，申訴件數為10件，申訴率0.2%。

岡山分局督察組長楊名聲指出，賴員申訴率明顯異常，相較其他交通專業員警告發單的申訴率高達66倍，撤單率也比該分隊高達16倍，交通執法專業度明顯不足。楊指稱，岡山分局並無賴警所述「開到分局長朋友罰單」遭主管關說，對於賴警不實指控嚴重影響警譽，岡山分局將依規定報請警察局進行調查。

對於賴警的言行，有員警私下提出兩極看法，過去在三民二分局與賴警在民族派出所一同任職的員警認為，賴警勤奮認真，認為是長官偏見「球員兼裁判」；另有岡山警員指出，賴警確實認真，但態度失當。

有警員指稱，賴執法過於強硬，當初才會從鳳山分局調至岡山分局。該警舉例，民眾停紅線時被要求開走，但當民眾急忙駛離，賴警見對方未繫安全帶開單，造成警民對立。

但也有警員認為，民眾酒後只要坐在車上發動引擎，就算交通違規酒駕上路，而賴警站在第一線，確實看見對方未繫安全帶予以舉發，卻被長官指控矯枉過正，該警認為，長官可有職權撤單，但員警基於職權，本可依法舉發，分局以此處分賴警，並不合理。

另外，對於分局指控賴警濫開罰單、態度不佳等，該警認為，岡山分局是「球員兼裁判!」應當由第三方認定，對此，陳柏彰表示，賴警可提行政訴訟，交由司法定奪。

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